Jens Büchner: Sein Lokal Faneteria wurde wieder eröffnet!

Im Jahr 2018 hatte Jens Büchner mit seiner Frau Danni die Faneteria in Cala Millor auf Mallorca eröffnet. Zahlreiche Besucher und Fans strömten in das Café. Nach dem Tod des „Goodbye Deutschland“-Stars war unklar, wie es mit dem Lokal weiterging.

Nach dem Tod von Jens führte zunächst Daniela Büchner das Lokal weiter. „Ich fühle mich sehr gut. Ich bin sehr erstaunt, dass das Interesse bei den Menschen so groß ist. Ich bin sehr gespannt und aufgeregt. […] Ich habe nicht mit einem solchen Ansturm gerechnet. Aber ich habe mir auch keine Sorgen gemacht, dass es leer bleiben wird. Ich bin sehr stolz darauf, dass es so ist wie es ist“, sagte Daniela Büchner damals zum Opening im Jahr 2020 im exklusiven Interview mit KUKKSI Mallorca.

Ex-DSDS-Sternchen Juana Princess eröffnet Faneteria wieder

Daniela Büchner hat die Faneteria dann später jedoch dicht gemacht – lange war unklar, wie es mit dem Kult-Lokal weitergeht. Danach wechselte die Faneteria mehrmals die Besitzer. Doch nun gibt es ein Happy End: Das Café öffnet wieder für Gäste! Reality-Sternchen Juana Princess wird das Lokal mit dem neuen Namen „Die verrückten Auswanderer“ übernehmen.

Die Faneteria erstrahlt vor allem in den Farben Pink und Lila. „Wir bieten den Tag über Paella an. Am Abend werde ich zwei bis drei Songs singen“, sagt Juana Princess gegenüber der Mallorca Zeitung. Fans können in dem Lokal auch Selfies mit der ehemaligen DSDS-Gewinnerin machen. „Dort sollen Gäste, wenn ich mal nicht da bin, Fotos mit mir machen können“, sagt die TV-Persönlichkeit. Das Lokal habe künftig von 16 bis 0 Uhr geöffnet. Schon gelesen? Daniela Büchner: Das war der größte Unterschied zwischen Promi BB und Dschungelcamp!