Jennifer Saro: So erfuhr die Bachelorette damals von Schwangerschaft!

Jennifer Saro ist die erste „Bachelorette“, welche ein Kind mit. Ihr Sohn durfte auch mit nach Thailand reisen – dort, wo die Dreharbeiten der Kuppelshow stattfinden. Die 27-Jährige hat jetzt verraten, wie sie damals von der Schwangerschaft erfahren hat.

Ihr Sohn wird liebevoll „Keksi“ genannt. Ihr künftiger Partner sollte damit klarkommen, dass sie ein Kind hat, welches bei Jennifer Saro auch immer an erster Stelle stehen wird. „Ich würde niemals mein Kind vernachlässigen oder meinen Partner an die erste Stelle setzen, da dort immer mein Kind sein wird“, stellt die „Bachelorette“ im exklusiven Interview mit KUKKSI klar. Die 27-Jährige hat auch noch nicht mit der Familienplanung abgeschlossen: „Die Idealvorstellung wäre noch ein weiteres Kind, dafür wäre ich offen. Aber auch nur, wenn das geplant ist und ein Wunschkind ist.“

Die damalige Schwangerschaft war nicht geplant, wie Jennifer Saro zugibt. Sie hatte damals eine Behandlung am Bauch gehabt und machte auch gleich einen Schwangerschaftstest. „Erst wollte ich den Test gar nicht machen, weil ich mir dachte, ja eh nicht. […] Aber wenn doch, dann so eine Behandlung direkt am Bauch zu machen, weiß ich nicht, lieber nicht“, verriet die Rosenlady bei YouTube. Als der Test dann positiv ausfiel, wurde sie von ihren Gefühlen überrannt: „Ich habe angefangen zu weinen, zu zittern.“

Wer ist der Vater von „Keksi“?

Wer der Vater des Kindes ist, ist nicht bekannt – das hält Jennifer Saro in der Öffentlichkeit auch zurück. „Ich stehe in der Öffentlichkeit und wenn ich das öffentlich sage, dann enttarne ich jemand anderen und das steht mir einfach nicht zu“, sagt Jennifer Saro weiter. Auch, wenn die Schwangerschaft damals nicht geplant war – sie liebt „Keksi“ über alles und ihr Kind ist ihr ganzer Stolz. Die neue Staffel von „Die Bachelorette“ zeigt RTL immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die neue Folge ist bereits bei RTL+ online abrufbar. Schon gelesen? Jennifer Saro: Die Bachelorette wünscht sich weitere Kinder!