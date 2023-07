Jennifer Saro: Darum hat ihre Mama bei der Partnerwahl kein Mitspracherecht!

Jennifer Saro ist in der neuen Staffel von „Die Bachelorette“ auf der Suche nach Mr. Right. 18 Single-Boys buhlen um die 27-Jährige. Die Rosen-Lady hat jetzt verraten, weshalb ihre Mama bei der Partnerwahl kein Mitspracherecht hat.

Bei romantischen Dates in Thailand wird Jennifer Saro die Kandidaten näher kennenlernen. Unter den 18 Männern wird womöglich auch ihr Mr. Right dabei sein. Ihr Traummann sollte aber selbstbewusst sein. „Männer sollten selbstbewusst sein, da ich selbst eher ein starkes Auftreten habe. Es ist schon mal vorgekommen, dass Männer eingeschüchtert waren. Es gibt nichts Attraktiveres, wenn ein Mann weiß, wer er ist und sich auch nicht beirren lässt“, sagt die Bachelorette im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Mama von Jennifer Saro vertraut ihr bei der Partnerwahl

Neben ihrem Sohn gibt es eine weitere wichtige Person in ihrem Leben – und zwar ihre Mama. Ein Mitspracherecht bei der Partnerwahl habe sie aber nicht. „Tatsächlich hat meine Mama kein Mitspracherecht bei der Partnerwahl. Es ist zwar wichtig, dass der Mann meine Mama mag. Meine Mama mochte einen Ex-Freund damals am Anfang auch nicht und hat nach einer Zeit gemerkt, dass er doch ganz gut war. Grundsätzlich würde meine Mama auch nie etwas sagen, da sie auf meine Entscheidungen vertraut“, so Jennifer Saro.

Jennifer Saro hat auch ausgeplaudert, was die Teilnahme bei „Die Bachelorette“ für sie eine Erfahrung war. „Ich glaube, ich realisiere das erst alles, wenn ich es im Fernsehen sehe. Es ist ein einmaliges Abenteuer, ich habe viele Menschen kennengelernt und viel erlebt. Das wird es so in meinem Leben nicht nochmal geben. Es war auch manchmal anstrengend. Aber es wird sehr positiv in meinem Leben in Erinnerung bleiben“, verriet die 27-Jährige gegenüber KUKKSI. Die neue Staffel von „Die Bachelorette“ zeigt RTL immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die neue Folge ist bereits bei RTL+ online abrufbar. Schon gelesen? Jennifer Saro: Die Bachelorette wünscht sich weitere Kinder!