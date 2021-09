Jennifer Lopez und Ben Affleck machen Beziehung offiziell!

Schon lange hat man sich gefragt, wann die beiden nun ihre zweite gemeinsame Beziehung öffentlich machen. Immerhin turteln die beiden schon seit Monaten herum – und das sogar öffentlich. Bisher haben sie es aber nicht öffentlich gemacht. Nun ist es endlich so weit!

Die Popsängerin Jennifer Lopez und der Schauspieler Ben Affleck waren einst schon mal ein Pärchen und zählten zu den Traumpaaren Hollywoods. Sie verlobten sich sogar – doch plötzlich scheiterte die Beziehung und alles lag in Scherben. Nun gibt es aber neue Gefühle zwischen beiden. Und das sogar jetzt ganz offiziell.

Jennifer Lopez‘ und Ben Afflecks frühere Beziehung

Die Popsängerin Jennifer Lopez war damals schon einmal mit Ben Affleck zusammen. Das war von 2002 bis 2004. Sie waren in Hollywood das beliebteste Paar überhaupt. Sie verlobten sich sogar. Doch dann kam plötzlich das Aus und die Liebe verflog. So scheiterte die damalige Beziehung der beiden. Doch nun turteln sie wieder seit ein paar Monaten herum und waren sogar auf einer gemeinsamen Shoppingtour mit der Tochter von J.Lo. Das war übrigens das erste Mal, dass der 48-Jährige die Tochter kennenlernen durfte.

Sie machen ihre Beziehung offiziell

In Venedig passierte endlich der Moment, auf den sehr viele gewartet haben: Ausgerechnet zu Ben Afflecks Filmpremiere von „The Last Duel“ treten die beiden gemeinsam auf dem Red Carpet auf und machen damit ihre Liebe offiziell. Denn sie liefen nicht nur gemeinsam über den Roten Teppich, sondern küssten sich mit voller Leidenschaft. Das ließ alles andere natürlich erst mal zweitrangig werden. Bennifer ist also nun offiziell back. Schon gelesen? Jennifer Lopez: Wildes Geknutsche mit ihrem Ex Ben Affleck!