Jennifer Lopez: Doku über Hollywood-Star schon bald verfügbar!

Für Jennifer Lopez könnte es zurzeit kaum besser laufen. Nicht nur, dass sie sich mit ihrem Ben Affleck erneut verlobt hat. Jetzt hat sie auch noch eine Dokumentation über sich selbst, die schon sehr bald auf Netflix veröffentlicht wird. Natürlich ist das ein absolutes Muss für alle J.Lo-Fans, denn man sieht nicht nur ein paar Ausschnitte aus dem Backstage-Bereich ihrer Konzerte, sondern auch private Einblicke.

Dokumentationen über Stars sind deshalb immer so interessant, weil sie oft Einblicke geben, die man so vorher gar nicht kennt und dadurch auch viele Dinge aus einer völlig neuen Perspektive sieht. So wird es auch bei der Doku über Jennifer Lopez sein. Doch natürlich muss man abwarten, was sie wirklich zeigt und was die Sängerin über sich preisgibt. Vielleicht sieht man ja sogar ein paar Details ihrer erneuten Beziehung mit Ben Affleck.

Schon bald Doku über J.Lo auf Netflix

Schon jetzt sind ein paar Details über die Doku bekannt. Zum Beispiel, dass sie „Halftime“ heißen wird und dass sie ab dem 14. Juni auf Netflix verfügbar sein wird. Darin sieht man den Aufstieg der 52-Jährigen zum absoluten Weltstar in Hollywood und der Musikbranche. Das Highlight dürften allerdings die privaten Einblicke. Immerhin bekommt man davon ja am wenigsten zu sehen. Die frisch entfachte Beziehung mit ihrem Ben Affleck könnte auch eine Rolle. Wie wohl so ein Star lebt?

Dokus werden zum Trend

Falls dich solche Dokus über Hollywood-Stars echt interessieren, dann hast du echt Glück. Denn zurzeit entwickelt sich daraus ein echter Trend. Jennifer Lopez ist mit dem Filmchen nicht der erste Promi. So gibt es auch schon Produktionen über Ariana Grande, Billie Eilish, Olivia Rodrigo und Justin Bieber. Vermutlich werden auch noch einige Stars folgen. Schon gelesen? Billie Eilish: Sie bringt eine eigene Doku raus!