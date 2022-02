Jennifer Lopez: 10 Fakten über die Sängerin

Die US-amerikanische Sängerin Jennifer Lopez gehört zu den erfolgreichsten Stars der Musikbranche. Mit vielen Millionen Tonträgern und Schränken voll mit Preisen hat sie auf jeden Fall nahezu alles erreicht, was man als Sängerin so erreichen kann. Doch sie kann noch weitaus mehr als „nur“ singen. Tatsächlich gibt es sehr viele interessante Fakten und Details über die heute 52-Jährige.

Jennifer Lopez oder auch „J.Lo“ wie sie gern genannt wird, macht zurzeit wieder eine Menge Schlagzeilen – und zwar sehr gute. Sie ist nämlich wieder mit Ben Affleck zusammen. Schon damals waren sie ein absolutes Traumpärchen aus Hollywood. Nun sind sie endlich wieder zusammengekommen. Doch es gibt noch so viel mehr interessante Fakten über sie.

Steckbrief über Jennifer Lopez

Name: Jennifer Lopez

Jennifer Lopez Geburtstag: 24.07.1969

24.07.1969 Sternzeichen: Krebs

Krebs Geburtsort: New York City / New York (USA)

New York City / New York (USA) Größe: 164 cm

164 cm Gewicht: 56 kg

10 Fakten über Jennifer Lopez

Ihre Eltern zogen vor ihrer Geburt aus Puerto Rico in die Bronx – einem Viertel in New York City. Jennifer Lopez hat noch zwei Schwestern.

Sie brach das College nach nur zwei Semestern ab und machte nebenbei eine Ausbildung als Tanzlehrerin und tanzte sogar nebenbei in Nachtclubs.

Da sie sehr talentiert tanzen konnte, schaffte sie damit ihren großen Durchbruch. So schaffte sie es, mit einer New Yorker Tanzgruppe ganz groß rauszukommen.

Ihre erste Sprechrolle folgte in Fernsehserien wie „South Central“ oder „Hotel Malibu“. Anschließend begann sie eine Musikkarriere.

Mit ihrer Musik schaffte sie den internationalen Durchbruch und verkaufte Millionen von Tonträgern.

Zeitgleich hatte sie aber auch noch eine Schauspielkarriere am Laufen. So schaffte sie es durch Filme wie „Money Train“ oder „Jack“ große Aufmerksamkeit als Schauspielerin zu erlangen.

Neben der Musik-, Tanz- und Schauspielkarriere brachte sie auch noch einige Dinge auf den Markt. So hatte sie eine eigene Modekollektion und ein eigenes Parfüm.

Jennifer Lopez eröffnete im Jahr 2002 ein eigenes kubanisches Restaurant mit dem Namen Madre’s.

Die Allrounderin war bisher drei Mal verheiratet. Zurzeit ist sie wieder mit ihrem Ex-Freund Ben Affleck zusammen.

Die 53-Jährige hat die beiden Kinder Emme Maribel Muñiz und Maximilian David Muñiz auf die Welt gebracht.