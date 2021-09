Jennifer Aniston: Läuft da etwas mit David Schwimmer?

Seitdem die „Friends“-Stars ihre „Reunion“ gefeiert haben, gibt es richtig heiße Gerüchte um Jennifer Aniston und Schauspielkollegen David Schwimmer. Zwischen den beiden soll nämlich angeblich mehr laufen als nur eine Freundschaft. Doch was steckt da eigentlich dahinter? Nun äußert sich die Schauspielerin selbst dazu.

Die Serie „Friends“ war eine der erfolgreichsten überhaupt und prägte sehr viele Sitcoms, die später kamen. Nach 17 Jahren waren die Darsteller wieder vereint und brachten eine Folge zur „Reunion“ raus. Laut einiger Gerüchte soll nun etwas zwischen Jennifer Aniston und David Schwimmer laufen. Doch was steckt da wirklich dahinter?

Sie beichteten Gefühle füreinander

Dass die Gerüchteküche zurzeit so brodelt, hat nicht nur den Grund, dass sich es viele Fans es einfach nur sehnlichst wünschen – immerhin passen Rachel und Ross echt gut zusammen. Sondern auch, weil Jennifer Aniston und David Schwimmer bei der Friends-„Reunion“ verrieten, dass sie Gefühle füreinander hatten. Das heizte die Spekulationen natürlich noch einmal an. Aber läuft da jetzt tatsächlich was zwischen den beiden? In einem Interview wollte sie nun endlich Licht ins Dunkel bringen.

Jennifer Aniston äußert sich zu Gerüchten

In einem Interview mit Entertainment Today räumte sie endlich mit den Spekulationen auf und spricht offen über das Thema. Dabei muss sie sich aber ein Grinsen verkneifen. „Es war bizarr. Ich meine, wirklich? Das ist mein Bruder“, meinte sie nur dazu. „Ich verstehe es natürlich. Es zeigt nur, wie hoffnungsvoll Menschen sind, wenn es um ihre Fantasien und Träume geht, damit sie wahr werden“, setzte sie noch fort. Wirklich wütend war sie also wegen der ganzen Gerüchte scheinbar nicht. Schon gelesen? Jennifer Lopez und Ben Affleck machen Beziehung offiziell!