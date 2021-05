Jenefer Riili: Liebes-Aus mit Matthias Höhn?

Sind Jenefer Riili und Matthias Höhn noch ein Paar? Diese Frage stellen sich schon länger die Fans. Nun hat sich die ehemalige Darstellerin aus „Berlin – Tag & Nacht“ in einem Clip zu Wort gemeldet.

Bereits vor einigen Monaten hat Jenefer Riili alle gemeinsamen Schnappschüsse mit Matthias Höhn von ihren sozialen Netzwerken gelöscht. Seitdem brodelt die Gerüchteküche, ob die beiden noch ein Paar sind. Eine Antwort dazu gab es bisher dazu noch nicht – nun gibt die Soap-Beauty aber tatsächlich ein Beziehungs-Update. Jedoch verrät sie darin auch nicht, ob die beiden noch ein Paar sind oder sich getrennt haben.

Beziehungs-Update von Jenefer Riili

Jenefer Riili deutet in dem neuen Clip bei YouTube aber an, dass die beiden Probleme haben. „Ich weiß, dass viele von euch auf ein Statement warten, was Matze angeht, aber geduldet euch bitte noch ein bisschen, das hat seine Gründe“, sagt der Ex-„Berlin – Tag & Nacht“-Star in dem Video. „Alles, was passiert, hat seine Gründe“, sagt sie weiter.

Welche Probleme die beiden tatsächlich haben, hat sie nicht verraten. Und auch zum Beziehungsstatus hielt sie sich bedeckt. Jenefer Riili versprach ihrer Community jedoch, sich demnächst dazu zu äußern – jedoch zum richtigen Zeitpunkt, welcher jetzt noch nicht wäre. „Uns ist einfach nur wichtig, dass wir erstmal gewisse Sachen klären, die man unter sich klärt, bevor wir die Öffentlichkeit mit ranlassen. Ich finde es wichtig, dass man seine Privatsphäre schützt. Deswegen werde ich auch nicht erzählen, was los ist und wieso, weshalb, warum. Wartet einfach ab …", erklärt sie. Offenbar müssen Jenefer Riili und Matthias Höhn wohl noch einige Dinge klären, bevor sie damit an die Öffentlichkeit gehen – die Fans müssen sich wohl also noch etwas gedulden…