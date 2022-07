JayDaYoungan: US-Rapper stirbt mit 24 Jahren nach Schüssen!

Javorius Tykies Scott, besser bekannt als JayDaYoungan, hat eien steile Musikkarriere hingelegt. Der US-Rapper hatte eine riesige Fanbase und konnte mit seiner Musik viele Fans begeistern. Doch nun ist er nach einer Schießerei im Alter von nur 24 Jahren verstorben.

In den USA kommt es immer wieder zu Schießereien, wo auch Rapper davon betroffen sind. Erst vor einigen Wochen kam Trouble bei einer Schießerei ums Leben. Nun gibt es die nächsten traurigen Nachrichten aus der Musikwelt: Nach Schüssen ist auch JayDaYoungan im Alter von nur 24 Jahren gestorben. Die Attacke soll vor seinem Haus passiert sein.

JayDaYoungan stirbt an seinen schweren Verletzungen

Bei der Schießerei vor seinem Haus gab es zwei Todesopfer, wie TMZ berichtet. JayDaYoungan erlitt schwere Verletzungen und hat viel Blut verloren – umgehend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Der „23 Island“-Interpret wurde operiert, aber erlag dann dennoch seinen schweren Verletzungen. Kurz nach der Schießerei fielen nur einige Stunde weitere Schüsse in der Gegend – die Polizei schließt nicht aus, dass beide Schießereien zusammenhängen. Mittlerweile hat sich auch seine Schwester zu Wort gemeldet. „Javorious, es kann nicht sein, dass sie dich mir so weggenommen haben. Mir ist ganz schlecht im Magen […]. Ich liebe dich so sehr“, schreibt sie in einem Post bei Instagram.

JayDaYoungan hat sich in den vergangenen Jahren einen großen Namen in der Rapszene gemacht. Im Jahr 2017 verzeichnete er einen Plattenvertrag bei Atlantic Records. Zu seinen erfolgreichen Hits zählen unter anderem „23 Island“, „Elimination“ und „Opps“. Im Laufe seiner Karriere arbeitete er mit Künstlern wie Boosie Badazz, Moneybagg Yo oder Latto zusammen. Er hinterlässt einen Sohn sowie seine Freundin. Schon gelesen? Jack Handl: The Biggest Loser-Gewinner von 2012 ist tot!