Janine Kunze: Was macht die Schauspielerin heute?

Die deutsche Schauspielerin Janine Kunze war schon in unzähligen TV-Formaten, Serien und Filmen zu sehen. Aber auch als Moderatorin war sie schon das eine oder andere Mal im Fernsehen zu sehen. Sie ist also ein richtiges Urgestein. Aber was macht sie eigentlich heute?

Es gibt nicht viele Stars, die in Deutschland so eine Karriere in der Fernsehbranche hingelegt haben wie Janine Kunze. Das liegt vor allem daran, dass sie seit 25 Jahren als Schauspielerin und Moderatorin im Rampenlicht steht. Doch was macht die 48-Jährige eigentlich heute? Ob sie wohl immer noch so aktiv in ihrem Job ist?

Das ist Janine Kunze

Sie wurde am 20. März 1974 in Köln geboren. Schon nach wenigen Tagen kam sie direkt in eine Pflegefamilie. Ihre leiblichen Eltern versuchten sie dann wieder zu sich zu holen. Da war Janine Kunze gerade einmal elf Jahre. Die Pflegefamilie lehnte allerdings ab. Erst als sie 18 Jahre und somit volljährig war, konnte sie zu ihren leiblichen Eltern zurückkehren. Schon im Alter von zehn Jahren war sie in Musicals zu sehen. Zudem machte sie nach ihrem Realschulabschluss eine Ausbildung als Krankenschwester. Ihre Karriere ging allerdings weiter Richtung Fernsehen und Schauspielerei, womit sie später auch sehr erfolgreich werden sollte.

Das macht die Schauspielerin heute

Schon 1997 feierte sie ihr Debüt im Film „Knockin' on Heaven's Door". Durch ihre anschließende Rolle in „Hausmeister Krause – Ordnung muss sein" zog sie gemeinsam mit Axel Stein sehr viel Aufmerksamkeit auf sich. Dort spielte sie von 1997 bis 2008 mit. Zuletzt sah man sie im vergangenen Jahr in „Bettys Diagnose" und der „Gegenteilshow". „Vorher Nachher – Dein großer Moment" war bisher das letzte Format, welches sie moderierte. Das ist mittlerweile schon wieder drei Jahre her. Ein Karriereende scheint bisher absolut nicht in Sicht und vermutlich sehen wir sie noch in vielen verschiedenen Sendungen und Filmen.