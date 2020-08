Jana Ina Zarrella: Darum scheitern einige Love Island-Paare!

Jana Ina Zarrella präsentiert auch die diesjährige Staffel von „Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe“. Die Moderatorin hat jetzt bei KUKKSI verraten, weshalb die Liebe bei einigen Paaren scheitert.

Einige Kandidaten haben sich bei „Love Island“ gefunden, verliebt und sogar Kinder bekommen. Eines der Traumpaare ist Elena Miras und Mike Heiter. Und auch Yasin und Samira haben kürzlich ihren ersten Nachwuchs bekommen. Es gibt aber auch einige Paare, welche nach den Dreharbeiten von „Love Island“ wieder getrennte Wege gehen – aber woran liegt das?

Deshalb klappen einige Beziehungen nicht

„Das ist wie im wahren Leben. Nicht jede Beziehung funktioniert. Man braucht dazu Zeit und die Person muss man besser kennenlernen. Ob man zusammenpasst oder nicht, kann man nicht in den ersten Tagen feststellen. Die Kandidaten verlieben sich zwar auf ‚Love Island‘, aber erst danach lernen sie sich richtig kennen. Es muss funktionieren und die Menschen müssen zusammenpassen. So viel Zeit haben wir nicht auf ‚Love Island‘ und deshalb gehen auch einige Beziehungen in die Brüche“, sagt Jana Ina Zarrella im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Jana Ina Zarrella gibt den Kandidaten diese Tipps

Und welchen Tipps gibt Jana Ina Zarrella, damit genau das nicht passiert? „Die Kandidaten sollen keine Rolle spielen und sich nicht verstellen. Sie sollten keine Dinge tun, um den anderen zu gefallen. Das ist totaler Quatsch. Die Menschen sind da, um sich kennenzulernen – deshalb sollte man sich so zeigen, wie man sonst auch ist. Ein gutes Beispiel ist Melissa, die sich gezeigt hat, wie sie wirklich ist“, verriet uns die Moderatorin. Es bleibt spannend, bei welchen Kandidaten es in der diesjährigen Staffel funkt und wer zusammenbleiben wird. RTLZWEI zeigt „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ ab dem 31. August 2020 um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar. Mehr News zu „Love Island“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.