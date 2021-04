Jan-Marten Block: Heiratet der DSDS-Star bald seine Freundin?

Jan-Marten Block ist total happy! Der 25-Jährige gewann nämlich nicht nur die diesjährige Staffel von “Deutschland sucht den Superstar”, sondern ist auch mit seiner Freundin total glücklich. Nun hat der Sänger über Kinder- und Hochzeitspläne bei KUKKSI gesprochen.

Der 25-Jährige gewann die kurioseste DSDS-Staffel aller Zeiten. Denn während der Dreharbeiten schmiss Michael Wendler sein Handtuch und begründete das mir skurrilen Thesen zur Corona-Pandemie. Während der Staffel hat RTL außerdem bekanntgegeben, dass Dieter Bohlen ab der kommenden Staffel nicht mehr dabei sein wird. Und dann auch das noch: Krankheitsbedingt fiel der Poptitan in den beiden Live-Shows aus.

Doch einen Gewinner gab es dennoch – und zwar Jan-Marten Block. Der 25-Jährige hat die Herzen der Zuschauer im Sturm erobert und konnte sich im Finale gegen seine Konkurrenten durchsetzen. Der Gewinner hat seit einigen Monaten eine Freundin – aber was sagt Yasmin eigentlich zu seinem Triumph? Sie wird immer hinter ihm stehen, stellt der 25-Jährige nun klar. “Wir vertrauen uns komplett und das ist enorm wichtig in einer Beziehung. Wir unterstützen uns komplett – egal, welchen Weg man geht. Wir sind füreinander da und das werden wir in der Zukunft auch bleiben”, sagt Jan-Marten Block im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Heiratet Jan-Marten bald seine Freundin Yasmin?

Erst seit einigen Monaten sind Jan-Marten Block und seine Freundin Yasmin ein Paar. Die beiden wollen auch Kinder – aber da die Liebe noch sehr frisch ist, wollen sich die beiden damit definitiv noch Zeit lassen. "Wir sind noch relativ frisch zusammen. Deshalb ist es noch nicht der richtige Zeitpunkt. Sie ist aber eine Frau, mit der ich mir das künftig vorstellen könnte. Es wird aber nicht in der nächsten Zeit passieren", so der DSDS-Star. Zunächst steht seine Musikkarriere im Vordergrund – nach dem DSDS-Finale geht diese nämlich erst richtig los.