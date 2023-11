Jan Leyk: Insolvenzverfahren! So pleite ist der Ex-Berlin – Tag & Nacht-Star

Durch „Berlin – Tag & Nacht“ wurde Jan Leyk bekannt. In der RTLZWEI-Soap verkörperte der Darsteller die Rolle des Carlos Hansen. In den vergangenen Jahren lief es für den Soap-Star jedoch nicht nach Plan: Gegen ihn läuft ein Insolvenzverfahren! Nun hat er sich selbst zu seiner finanziellen Situation geäußert.

Ein Jahr lang war Jan Leyk in der RTLZWEI-Soap „Berlin – Tag & Nacht“ zu sehen und erlangte so größere Bekanntheit. Nach seiner TV-Karriere gründete der 39-Jährige das Modelabel „Hafensänger Fashion“, startete als DJ durch und war in zahlreichen Reality-Formaten wie „Promi Big Brother“ oder „Kampf der Realitystars“ zu sehen. Zuletzt lief es aus finanzieller Sicht jedoch alles andere als gut. Beim Amtsgericht Hamburg läuft derzeit ein Insolvenzverfahren gegen Jan Leyk, wie RTL berichtet. Einen entsprechenden Antrag habe Jan Leyk dazu bereits im Februar gestellt.

Jan Leyk äußert sich zu seiner finanziellen Situation

Gegenüber RTL hat sich Jan Leyk selbst zu seiner finanziellen Situation zu Wort gemeldet. „Als Unternehmer und Künstler hat Corona logischerweise auch bei mir Spuren hinterlassen“, berichtet der Ex-„Berlin – Tag & Nacht“-Darsteller. „Nach sehr viel Gegenwehr habe ich mich irgendwann entschlossen, den Druck zu entladen. Das Schöne in diesem Land ist ja, dass du dank der utopischen Steuerabgaben zumindest einen Rettungsfallschirm in Form der privaten Insolvenz öffnen kannst“, erklärt Jan Leyk.

Jan Leyk ist aber optimistisch, dass er die Schulden wieder los wird – jedoch wird das wohl eine ganze Weile dauern. „In zweieinhalb Jahren bin ich wieder auf Null und meinen Pflichten vollumfänglich nachgekommen. […] Seit der Eröffnung der Insolvenz geht es mir besser denn je und ich kann mich wieder vollumfänglich um meine Tätigkeiten und vor allem meine kleine Familie kümmern“, glaubt der Reality-Star. Schon gelesen? Jan Leyk: Instagram löscht seinen Account!