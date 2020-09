Jade Übach: Kampfansage an Carina Spack!

Das Promiboxen kehrt ins Fernsehen zurück! Die Stars trauen sich an diesem Freitag wieder in den Ring. Jade Übach macht schon vor der Show eine Kampfansage an ihre Gegnerin Carina Spack.

Die Stars lassen beim Promiboxen ihre Fäuste fliegen. Schon vor den Kampf wird es schmutzig! Denn in den Ring steigen auch Jade Britani Übach und Carina Spack. Die beiden können sich absolut nicht ab. Nun teilt die Ex-“Bachelor”-Kandidatin ordentlich gegen ihre Gegnerin aus.

Das sagt Jade Übach zu Carina Spack

“Es ist kein Geheimnis, dass Carina und ich keine Freunde sind und das werden wir auch nie wieder werden. Das erleichtert mir auch etwas das Kämpfen. Bisher habe ich mich aber noch nie in meinem Leben geschlagen. Wenn jemand vor mir steht, mit wem ich kein Problem hätte, könnte ich das deshalb auch nicht. Aber bei Carina habe ich damit weniger ein Problem”, sagt Jade Übach im exklusiven Interview mit KUKKSI zu Carina Spack.

“Carina und ich haben uns zwar mal auf einer Veranstaltung gesehen, aber ich habe sie gekonnt ignoriert. Sie ist auch an mir vorbei gegangen. Hätte sie mir ‘Hallo’ gesagt, hätte ich auch ‘Hallo’ gesagt. Nach ‘Big Brother’ ist einfach zu viel passiert. Aber zumindest „Hallo“ zu sagen ist eine Sache des Respekts. Vor ‘Big Brother’ war das auch so, weil wir da kein Problem miteinander hatten. Nach ‘Big Brother’ hat sie aber jeglichen Respekt verloren”, so Jade Übach.

Eine Versöhnung ist ausgeschlossen

Eine Versöhnung mit Carina Spack schließt Jade Übach definitiv aus: “Ich werde mit diesen Menschen nie wieder Kontakt haben, weil einfach zu viel passiert ist und sie viele Sachen gemacht hat, was andere Menschen in meinem Umfeld verletzt hat.” Doch im Ring werden sie sich gegenüber stehen. Wer von den beiden Girls wohl als Siegerin aus dem Kampf gehen wird? SAT.1 zeigt das Promiboxen am 18. und 25.09. um 20:15 Uhr.