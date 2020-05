Jacky, Lijana, Maureen & Sarah: Finalistinnen-Check zum GNTM-Finale!

Es ist soweit: ProSieben kürt am Donnerstag bei „Germany’s next Topmodel“ die Siegerin. Jacky, Lijana, Maureen und Sarah P. kämpfen um den Titel – aber wer hat die besten Chancen? KUKKSI stellt euch die Finalistinnen vor.

Die vier Beautys kämpfen um den Sieg in der Modelshow. Heidi Klum selbst kann erstmals aufgrund der Corona-Pandemie nicht vor Ort sein. Per Live-Schalte wird die Jurorin ihre Mädchen aber bewerten und die Siegerin aus Los Angeles küren.

Das sind die Finalistinnen bei GNTM

Jacky

Jacky ist Tiermedizinische Fachangestellte und arbeitet in der Tierarztpraxis ihrer Eltern. Ihre großen Leidenschaften sind die Natur, ihre Tiere und natürlich das Modeln. Jacky lebt nach dem Motto ‚leben und leben lassen‘ und hält nichts von Lästereien. Ihr ist besonders wichtig, dass Körper und Geist im Einklang sind. Sie macht gerne Yoga, geht im Sommer schwimmen und fährt Fahrrad. Jacky legt Wert auf eine gesunde Ernährung. „Ich möchte die Welt entdecken, neue Menschen kennenlernen und in erster Linie vor der Kamera stehen und meine Leidenschaft ausleben! Die Leidenschaft des Modelns ausleben! Außerdem liebe ich es, Menschen zu inspirieren und zu unterhalten.“

Lijana

Lijana studiert Grundschullehramt und hat ugandische Wurzeln. Sie ist ein Familienmensch und die Jüngste von fünf Geschwistern. Dadurch hat sie schon früh gelernt, präsent zu sein und sich durchzusetzen. 2015 war Lijana Vize Miss Kassel, konnte aber ansonsten noch keine Modelerfahrungen sammeln. Allgemein achtet sie auf einen gesunden Lebensstil und macht Yoga oder geht in der Natur spazieren. Heidi Klum ist ihr großes Vorbild. „Ich will ‚Germany’s next Topmodel‘ 2020 werden, weil ich es liebe, vor der Kamera und auf der Bühne zu stehen, um Leute zu Inspirieren und zu begeistern.“

Maureen

Maureen kommt aus Österreich und ist Studentin. Ihr Vater stammt aus Nigeria. In ihrer Freizeit treibt sie gerne Sport und auch Mode gehört zu ihren Leidenschaften. Die Studentin hat bereits Modelerfahrung und würde gerne einmal nach Paris und New York reisen. Sie ist ein großer Fan von Sängerin Beyoncé und Topmodel Naomi Campbell. Maureens Freund ist Profi-Fußballer in Österreich, sie möchte jedoch nicht in die Schublade einer Spielerfrau gesteckt werden. „Ich möchte Veränderungen bei #GNTM reinbringen und zeigen, dass es egal ist, wie man aussieht und dass man seine Träume erreichen kann auch wenn kaum einer an einen glaubt.“

Sarah P.

Sarah ist Zahnarztassistentin und kommt aus Österreich. Sie ist humorvoll, bodenständig und ein bisschen tollpatschig. Mit ihrer Familie lebt die Österreicherin auf einem Kleintierbauernhof auf dem Land und verbringt ihre freie Zeit gerne in der Natur. Sie ist oft mit ihrer Hündin Cassie unterwegs, fährt gerne Ski oder geht mit Freunden aus. Ihr großer Traum ist es, für Victoria’s Secret zu modeln. „Ich möchte #GNTM als Sprungbrett nutzen, um als Model durchzustarten. Es ist eine neue Erfahrung und Herausforderung. Außerdem wollte ich schon immer reisen und ich möchte mir dadurch eine Karriere aufbauen.“ Das Finale von „Germany’s next Topmodel“ zeigt ProSieben am Donnerstag um 20:15 Uhr.