Jackass Forever: Fortsetzung endlich in den Kinos!

Die Filmreihe „Jackass“ ist wirklich eine der verrücktesten überhaupt. Waghalsige Stunts und dumme Pranks, die meistens immer super witzig sind, aber auch manchmal echt über die Grenzen hinaus gehen. Zwölf Jahre musste man auf einen neuen Teil warten. Nun kommt endlich der vierte Teil in den Kinos – und der Film soll sich echt lohnen.

Eigentlich sollte der vierte Teil schon im letzten Jahr veröffentlicht werden. Doch daraus wurde leider nichts. Corona hat da nämlich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Doch nun ist es endlich so weit. Schon bald kann man Johnny Knoxville und viele andere Kumpels bei den krassesten Dummheiten erleben und sich dazu einen ablachen.

Das ist Jackass

Johnny Knoxville war und ist einer der Gründer der Filmreihe – und natürlich trotz zwölfjähriger Pause immer noch am Start. Zusammen mit vielen Freunden unternimmt er die waghalsigsten Stunts, die nicht immer verletzungsfrei enden. Schon in den ersten drei Teilen waren ziemlich extreme Sachen dabei, die einen teilweise echt fassungslos machen, aber auch sehr oft zum Lachen bringen. Zudem wird auch mal jemand mit einer Kanone abgeschossen oder mal die Zunge in einen Taser gehalten. Allein der zweiminütige Trailer ist schon absolut vielversprechend. Doch diesmal ist die Besetzung leider nicht mehr so ganz die Gleiche. Denn im neuen Teil sind viele neue Freunde von Knoxville zu sehen.

Wann kann man den Film sehen?

Der neuste Teil der Reihe, also „Jackass Forever“, wird schon ab dem 10. März im Kino zu sehen sein. Wann es dann auf Streamingdiensten zu sehen sein wird, kann man aber noch nicht sagen. Vermutlich wird das aber noch paar Wochen dauern. Dann kann man das Leiden der Jungs auch im vollen Zuge zu Hause genießen.