Billie Eilish: Fans rätseln über DIESEN Blick!

In dieser Nacht war es soweit: Die Oscars 2020 wurden verliehen und es gab wie immer einige Überraschungen. Mit einem Blick sorgte Billie Eilish bei den Acadamy Awards für Furore.

Billie Eilish bricht alle Rekorde. Mit ihrem ersten Album „When We Fall Asleep Where Do We Go“ geht sie wochenlang auf die 1 der weltweiten Charts und erst Ende Januar kassierte die Sängerin gleich 5 Grammys. An der 18-Jährigen kommt einfach niemand vorbei!

Billie singt Beatles-Klassiker

Erst kürzlich wurde bekannt, dass Billie Eilish den Titelsong zum neuen James Bond Film „No Time to Die“ singen wird. Somit ist sie die jüngste Sängerin ist, die den Titelsong für die weltbekannte Filmreihe performen wird. Bei den Oscars durften wir der „Bad Guy“-Sängerin bei ihrer eigenen Version von „Yesterday“ von den Beatles lauschen. Der Auftritt gedenkt an alle Verstorbenen aus der Filmbranche und das mit Erfolg – der ganze Saal war den Tränen nah. Gänsehaut-Feeling inklusive!

Konfuser Blick auf großer Leinwand

Kurz nach ihrem eigenen Auftritt kommen Maya Rudolph und Kristen Wiig auf die Bühne, um die Nominierten der Kategorie „Best Costume Design“ anzukündigen und starten diese mit einer Mischung aus Comedy und Musical-Einlage. Dabei musste der gesamte Saal schmunzeln – außer eine Person: Billie Eilish. Und das sieht man auch noch auf ganz großer Leinwand! Die User im Netz spekulieren, wieso der Mega-Popstar so verwirrt, schon fast abwertend schaut. Sicher ist auf jeden Fall, dass sie nicht damit gerechnet hat, dass sie genau in dem Moment gefilmt wurde.