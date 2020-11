Ivanka Trump: Fliegen ihre Kinder von der Schule?

Wie mehrere US-Medien berichten, droht jetzt großer Ärger für Ivanka Trump und ihre Kids. Die 39-Jährige Mutter will nämlich keine Maske tragen – doch das ist strengste Pflicht. Nun drohen Konsequenzen.

Dass man im Weißen Haus nicht so viel von Sicherheitsmaßnahmen gegen das Coronavirus hält, sieht man ja schon sehr oft im Fernsehen. Während der US-Präsidentschaftswahl war die ganze Trumpfamilie zusammengekommen, um Donald zu unterstützen. Doch niemand trug eine Maske. Mit dieser Einstellung ist sie jetzt in der Schule ihrer Kinder auf Granit gestoßen.

Ivanka Trump ignoriert Maßnahmen

Laut CNN wurde wegen der fehlenden Quarantäne und Maske von Ivanka Trump alle drei Kinder aus dem Unterricht genommen. Laut dem Sender gab es Aufforderungen, die Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten, doch dieser Aufforderungen kam das Elternpaar nicht nach. Auch ihr Ehemann Jared Kushner soll nämlich dagegen verstoßen haben. CNN berichtet aber auch, dass die Eltern der anderen Kinder immer wieder mitbekommen haben, dass sie “wiederholt eine Reihe von Richtlinien verletzt” hätten, die von der Schule während der Pandemie festgelegt worden seien. Der Name der Schule ist aber nicht bekannt.

Viele Mitarbeiter erkrankten an Corona

Die Sorge der Schule könnte begründet sein, wenn man bedenkt, dass das Ehepaar während der US-Wahl mit sehr vielen Menschen in Kontakt standen. Aber auch bei der Festveranstaltung wegen einer Nominierung von Amy Barrett als Kandidatin für den Obersten Gerichtshof gab es sehr viel Menschenkontakt. Zahlreiche Mitarbeiter des Weißen Hauses hatten sich dort mit dem Coronavirus infiziert – das Ehepaar Ivanka Trump und Jared Kushner waren glücklicherweise nicht dabei. Dennoch begab sich niemand in Quarantäne – auch nicht US-Präsident Donald Trump. Schon gelesen? Melania Trump: 10 spannende Fakten über die First Lady