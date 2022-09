Ist es schädlich, seine eigene Kacke zu essen?

Kot ist wohl das, was niemand auf seinem Teller will und nicht gerade auf dem Speiseplan steht. Es gibt aber durchaus einige Leute, die ihre eigene Kacke futtern. Doch ist das eigentlich gefährlich und was steckt eigentlich dahinter?

Viele Tiere betreiben das, was in der Fachsprache als Koprophagie bekannt ist. Bedeutet: Scheisse essen! Das wird von Experten auch Koprophagie genannt. In der Tierwelt ist das völlig normal und kommt neben Hunden auch bei anderen Tieren vor – so beispielsweise auch bei Insekten. Es gibt aber auch durchaus Menschen, die ihren eigenen Kot essen.

Eine psychische Krankheit kann dahinterstecken

Mal ehrlich: Wenn wir während dem Stuhlgang des Partners mit auf der Toilette anwesend wären, finden das die meisten schon ziemlich strange. Denn auch innerhalb einer Beziehung gibt es Grenzen – der Stuhlgang gehört für viele einfach dazu. Es gibt aber eben auch die Leute, die absolut kein Problem damit haben oder sogar noch ein ganzes Stück weiter gehen: Seinen eigenen Kot essen! Was in der Tierwelt normal ist, wird beim Menschen als Unterform des Pica-Syndroms betrachtet. Dahinter können psychischen und neurologischen Störungen stehen – Schizophrenie, Angststörungen, Formen von Autismus, Demenz, Hirntumor oder auch eine Alkoholkrankheit sind nur einige Erkrankungen, welche damit in Verbindung gebracht werden.

Kot sollte man definitiv nicht verzehren

Bei anderen ist es eine Vorliebe beim Liebesspiel und wird auch „Kaviersex" genannt. Ist es jedoch gefährlich, den eigenen Kot zu essen? Man sollte definitiv darauf verzichten. Denn die Fäkalien bestehen aus ziemlich vielen Bakterien und kann vor allem für Menschen nicht gut sein, welche ein geschwächtes Immunsystem haben. Und auch bei Verletzungen an den Schleimhautverletzungen wird dringend abgeraten. Mal davon abgesehen ist die Kacka auch nicht besonders nahrhaft. Wie weit Koprophilie verbreitet ist, ist nicht bekannt.