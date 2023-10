Israel-Krieg kurz erklärt: Historischer Rückblick, Hamas & Gazastreifen

HINWEIS DER REDAKTION | Es handelt sich dabei um keinen Artikel der Redaktion, sondern um einen Gastartikel. Der Beitrag wurde von Benjamin Markus verfasst, welcher Geschichte und Philosophie an der Universität Potsdam studiert.

In Israel ist Krieg! Die Hamas haben das Land angegriffen. Die Hamas ist eine Palästinenser-Organisation, die Israel mit Terror bezwingen will. Die Hamas stellt die Regierung im Gazastreifen. Historischer Rückblick, die Hamas und der Gazastreifen – KUKKSI erklärt, was es mit dem Israel-Krieg auf sich hat.

Historischer Rückblick in Zahlen

Um 1880 beginnt die zionistische Einwanderung nach Palästina, welche eine Nationalbewegung darstellte und für sie das Recht auf eine eigene Nation inklusive Staatsgebiet bildete. Zu diesem Zeitpunkt hat Palästina 460.000 Einwohner, davon 400.000 Muslime, 40.000 Christen und 20.000 Juden. Es gab von 1882 bis 1938 mehrere Einwanderungsquellen nach Palästina mit schätzungsweise 400.000 Menschen. Israel entwickelt sich zunehmend zum Vielvölkerstaat und formiert sich im Laufe des 20. Jahrhunderts bis heute zur einzigen Demokratie im Nahen Osten. 1920 übernahm Großbritannien ein Völkerbundsmandat für Palästina an. Denn allem voraus 1917 in der Belfour Deklaration formulierten die Briten ihr Einverständnis mit der Errichtung einer „Heimstätte der Juden“, eben zu diesem Zeitpunkt entstanden die ersten Konfliktherde zwischen jüdischen Siedlern und ortsansässigen Arabern.

1947 aufgrund der aufkeimenden Konflikte wurde ein UNO Teilungsplan vorgestellt, dieser sah eine jüdische und eine arabische Zone vor, mit Jerusalem unter internationaler Verwaltung. Am 14.05.1948 wurde der jüdische Staat gegründet und Israel wird unabhängig erklärt durch Ministerpräsident David Ben-Gurion in Tel Aviv. Danach folgen vier Jüdisch-arabische Kriege, einige davon sind der Sechs-Tage-Krieg 1967 und der Jom Kippur Krieg 1973. Am 26. März 1979 fand der Friedensvertrag zwischen Israel und Ägypten statt und am 26. Oktober 1994 zwischen Israel und Jordanien.

Was ist die Hamas?

Entstehung der Hamas

Die Hamas entwickelt sich aus der Muslimbruderschaft, die in den 1920er Jahren in Ägypten gegründet wurde. Die ersten Ziele waren Gläubige Muslime zu akquirieren und somit Einfluss an Macht in Bildungseinrichtungen, wie Universitäten und Moscheen zu gewinnen. Mit der Gründung des „islamischen Jihad“, der sich für die Hamas als rivalisierende Organisation darstellt und sich von der Muslimbruderschaft entfernt hat, begann der militärische Kampf gegen andere Staaten.

Was ist deren Ideologie?

Die Ideologie umfasst religiöse Überzeugungen mit panarabischen Ideen, das heißt, die Vereinigung aller Araber im Nahen Osten. Für die Hamas ist Palästina ein arabisches Land, welches zu verteidigen ist und bis zuletzt unter arabischer Kontrolle bleiben muss. Eine Ihrer Leitlinien stellt dar, dass sie sich einem Friedensplan, sowie der Zweistaatenlösung, vehement widersetzen.

Finanzierung

Sie finanzieren sich durch Spenden und Mitgliedsbeiträgen, sowie mittels Unterstützung aus anderen islamisch-arabischen Ländern, wie beispielsweise Iran, Saudi-Arabien, und andere Golfstaaten.

Was will die Hamas?

In Flugblättern ruft die Hamas unmissverständlich zur Tötung aller jüdischen Siedler auf. Ihre unendliche Glaubenstreue zu Allah lässt sich in einigen Punkten aus der Charta der Hamas verdeutlichen. Beispielsweise im Artikel 6 wird formuliert, dass sie einen Banner Allahs über jeden Zentimeter Palästinas anstrebt. Unter anderen wird in dieser Charta über die endgültige Auslöschung Israels fabuliert. Für die Hamas ist die einzige Lösung für den Palästina-Konflikt der Jihad. Sie akzeptieren keine Ungläubigen als Schlichter. Kurz um, sie lehnen eindeutig alle Friedensideen und Friedensinitiativen kategorisch ab.

Der Gazastreifen

Wer besetzt den Gazastreifen?

Den Gazastreifen betrachteten schon viele Völker und Reiche als ihr Eigen, zuerst das Osmanische Reich, dann Ägypten, später eroberte Israel ihn im Sechs-Tage-Krieg und gab ihn 2005 nach beinahe 40-jähriger Besatzung zurück an die Palästinensische Autonomiebehörde. Zu dieser Zeit wurde das israelische Militär im Gazastreifen abgezogen und andere bewaffnete Militärs weiteten ihre Kontrolle aus. Seit 2007 kontrolliert die Hamas den Gazastreifen wieder.

Wo liegt der Gazastreifen überhaupt?

Seine jetzige geografische Form bildete sich nach dem ersten jüdisch-arabischen Krieg 1948/1949. Der Gazastreifen ist hauptsächlich von Israel umgeben und wird am südwestlichen Ende von Ägypten begrenzt. Im Westen ist der Gazastreifen vom Mittelmeer abgegrenzt. Die Größe dieses Küstenstreifens beträgt 364 qkm.

Bevölkerungszusammensetzung

Der Gazastreifen hat rund 2 Millionen Einwohner, davon bis zum Abzug israelischer Truppen im Jahr 2005 rund 7.000 jüdische Siedler. Rund 1,2 Millionen Menschen leben in Flüchtlingslagern, diese gehören gemäß der Angaben der Vereinten Nationen, zu den dicht besiedelten der Welt.

