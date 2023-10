Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 13.10.23

Beginnt die Bodenoffensive? Hamas lässt Zivilisten nicht fliehen

Nach dem Überfall der Hamas greift Israel aus der Luft die Stellungen der Terroristen im Gazastreifen an. Jetzt könnte die israelische Bodenoffensive unmittelbar bevorstehen. Im nördlichen Gazastreifen hat Israel aufgefordert, innerhalb der nächsten 24 Stunden das Gebiet zu verlassen. Rund 1,1 Millionen Menschen sind davon betroffen. „Die Hamas-Terroristen verstecken sich in Gaza-Stadt in Tunneln unter Häusern und in Gebäuden, in denen sich unschuldige Zivilisten aus dem Gazastreifen aufhalten“, teilte die Armee laut Medienberichten mit. Die Hamas lassen die Zivilisten jedoch nicht fliehen, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet.

Israel-Krieg: Junges Paar entkommt der Terror-Hölle

Hunderte Deutsche wurden mit Sonderflügen von der Lufthansa am Donnerstag von Israel geholt. Samuel und Anna waren dorthin gereist, um sich das Ja-Wort zu geben. Dann brach plötzlich der Terror aus. „Wir waren jetzt knapp zwei Wochen in Israel und haben dort geheiratet“, sagt Samuel zu RTL. Das Paar ist sehr froh, wieder in Deutschland zu sein. „Auf der anderen Seite zerbricht es uns das Herz, dass da unten jetzt Krieg ist. Wir lieben das Land, wir lieben das Volk und leiden sehr mit“, sagt er weiter. Anna glaubte zunächst, dass es ein Gewitter sei. „Aber wir wurden dann gleich informiert, dass es eine andere Situation ist“, erzählt sie. Sebastian berichtet: „Generell ist das einfach spooky, die ganze Stadt Tel Aviv war wie ausgestorben. Man ist dann häufig zwischen den Alarmen hin- und hergewechselt – zwischen Wohnung, Bunker oder Treppenhaus. Je nachdem, wohin man’s geschafft hat.“

Jüdische Gemeinde in Deutschland empfiehlt Mitgliedern: „Verhalten Sie sich unauffällig“

Nach dem tödlichen Terrorangriff der Hamas auf Israel empfiehlt jetzt die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) München ihren Mitgliedern, dass man keine jüdischen oder israelischen Symbole zeigen solle. „Seien Sie aufmerksam, verhalten Sie sich unauffällig und meiden Sie Pro-Palästina-Demos und das öffentliche Zeigen von israelischen und jüdischen Symbolen“, heißt es laut der Bild-Zeitung in einem Newsletter. Hintergrund ist der, dass man Angst vor Gewaltattacken habe. In der Synagoge am St.-Jakobs-Platz in München fand am Donnerstagabend eine Gedenkveranstaltung statt. Auch Pro-Palästina-Aktionen sind geplant. „Die unsägliche Palästina-Demo am Montag auf dem Marienplatz wird strafrechtlich untersucht. Wir werden alle Demonstrationen in diesem Zusammenhang verbieten“, erklärt OB Dieter Reiter.