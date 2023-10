KUKKSI Newsflash Spezial: Israel bombardiert Hamas-Ziele – Großangriff auf den Gazastreifen!

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 12.10.23

Israel bombardiert Hamas-Ziele: Großangriff auf den Gazastreifen

Seit den Massakern der Hamas-Terroristen mit mehr als 1200 Toten reagiert Israel mit schweren Luftangriffen auf den Gazastreifen. In der Nacht wurde der Beschuss fortgesetzt. Bei den Angriffen auf den Gazastreifen hat die israelische Armee mehr als 1000 Menschen getötet. Die US-Regierung führt nun mit Israel und Ägypten Gespräche über die Öffnung eines Grenzübergangs für Zivilisten. „Wir wollen nach bestem Wissen und Gewissen sicherstellen – und ich weiß, dass Israel nach bestem Wissen und Gewissen sicherstellen will –, dass Zivilisten nicht zu Schaden kommen“, sagte US-Außenminister Antony Blinken. Unterdessen sollen deutsche Touristen aus Israel geholt werden. Die Lufthansa setzt mehrere Sonderflüge im Auftrag des Auswärtigen Amtes ein.

Hamas töten Großmutter und posten Video bei Facebook

Nichtsahnend öffnet die junge Israelin Mor Bayder das Facebook-Profil ihrer Großmutter. Dann das Horror-Szenario: Dort sieht sie in einem Video, wie ihre Großmutter von den Hamas getötet wird. Als Mor Bayder mit ihrer Familie den Bunker nach einem Sirenenalarm verlassen hat, rief ihre Tante sie an. „Öffnet Facebook, öffnet Facebook, hat sie in das Handy geschrien. Meine Mutter konnte Facebook nicht öffnen, sie zitterte am ganzen Körper“, erzählt die junge Isrealin in einem Fernsehinterview. „Meine Großmutter lag auf dem Boden in ihrem eigenen Haus, ermordet. Der ganze Boden war voller Blut und mittendrin lag meine Oma!“, sagt die Enkelin unter Tränen. Mit dem privaten Handy hatten die Terroristen die Ermordung gefilmt und bei Facebook online gestellt. „Wie geht es ohne dich weiter? Wer bin ich ohne dich? Ich bin nicht bereit, über dich in der Vergangenheit zu sprechen, es ist ein Albtraum meines Lebens!“, schreibt Mor Bayder in einem Post.

Mutter in RTL-Interview: Gebt mir meine „kleine Fee“ zurück!

Seit Samstag wird Shani von den Hamas als Geisel gehalten. Das Video, wie sie auf einem Pickup-Truck liegt und weggefahren wird, geht um die Welt. „Am schlimmsten ist es in der Nacht, wenn man alleine ist und nachdenkt, was bei ihr vorgeht. Dann wird es schwierig“, erzählt ihre Ricarda Louk im RTL-Interview. Shani feiert auf einem Rave-Festival – dann kommen plötzlich die Hamas-Terroristen und eröffnen das Feuer. „Es ist so schrecklich, so barbarisch, wie man sieht, wie sie auf das Ding geschmissen ist. Und die Männer über ihr drüber, halb ausgezogen. Man kann sich das nicht vorstellen. Das ist schlimm. Wie brutal und barbarisch“, sagt ihre Mutter weiter. Sie hat aber Anhaltspunkte, dass sie noch leben könnte: „Wir wissen von einer Kontaktperson, dass sie in einem Krankenhaus ist. Dass sie schwer verletzt ist am Kopf in einer kritischen Situation. Das ist aber auch alles. Seitdem haben wir nichts mehr gehört.“