Barbara Salesch prägte das Gerichtsshow-Genre wie keine andere im TV. Nun feiert die Richterin ihr überraschendes Comeback – jedoch nicht in SAT.1, sondern bei RTL. Doch sie ist nicht die Einzige: Auch Richter Ulrich Wetzel kommt auf die Bildschirme zurück. Das gab der Sender jetzt in einem Statement bekannt.

Doie Gerichtsshows im Fernsehen waren damals ein Mega-Erfolg. Angefangen hat alles mit Barbara Salesch – danach folgten weitere Sendungen in dem Genre wie beispielsweise „Richter Alexander Hold“, „Das Strafgericht“ oder „Das Jugendgericht“. Alte Folgen der Shows werden auf Spartenkanäle wie RTLup und SAT.1 Gold ausgestrahlt – mit einem riesigen Erfolg, denn die früheren Episoden erreichen teilweise Spitzenquoten. Deshalb lässt RTL das Genre neu aufleben.

RTL holt Barbara Salesch ins TV zurück

Es ist ein echter Coup: RTL konnte Barbara Salesch für ein Format gewinnen. Insgesamt drehte die 72-Jährige zwischen 2000 und 2012 mehr als 2.000 Folgen ab. Die Gerichtsshows handelten von gescripteten Fällen mit Laienschauspielern. Das ist nicht das einzige Comeback: Der Sender hat auch bestätigt, dass auch Ulrich Wetzel sein Comeback feiert. Der Richter war von 2002 bis 2008 bei „Das Strafgericht“ zu sehen.

Vor ihrem TV-Job war Barbara Salesch Staatsanwältin und Richterin in Hamburg, welche zuletzt in ihrer Richter-Pension vor allem malte. Ulrich Wetzel ist Direktor des Amtsgerichts Seligenstadt. Mit dem Comeback der Gerichtsshows hofft RTL auf höhere Einschaltquoten am Nachmittag, welche zuletzt eingebrochen sind. Wann die beiden Formate ausgestrahlt werden, hat der Sender bisher noch nicht bekanntgegeben. In den vergangenen Monaten überrante eine Retro-Welle das deutsche Fernsehen, denn mehrere Sender holten gleich zahlreiche Kult-Formate zurück – so beispielsweise das ZDF mit „Wetten, dass..?“, ProSieben mit „TV total“ oder auch RTL mit „Der Preis ist heiß“. Nun gibt es auch ein Revival am Nachmittag mit früheren Kult-Stars. Schon gelesen? Barbara Salesch: Was macht die Richterin heute?