iPhone: Wer steckt eigentlich hinter der Stimme von Siri?

Jeder von uns hat bestimmt schon mal die berühmte Stimme von Siri auf einem iPhone, iPad oder Mac gehört. Vielen von uns ist sie sogar sehr bekannt, denn immerhin sind die Sprachbefehle sehr nützlich. Egal, ob man einen Timer oder einen Wecker stellt. Siri macht immer das, was wir gerade verlangen oder brauchen. Doch wer steckt eigentlich hinter der sympathischen Frauenstimme?

Als man 2011 die Sprachsteuerung Siri einführte, war es natürlich für viele super ungewohnt, dass plötzlich das Gerät antwortet und dabei manchmal sogar echt schnippische Antworten liefert. Doch wer steckt eigentlich hinter dieser Stimme? Immerhin hat sie jeder von uns schon mal gehört, aber sicher noch kein Gesicht gesehen. Wir verraten euch, wer die Synchronsprecherin der ersten Generation von Siri war.

Wer steckt hinter Siri?

Natürlich gibt es hinter jeder Stimme auch ein Gesicht. Für die deutsche Version von Siri verlieh Heike Hagen ihre Stimme. Sie ist heute 51 Jahre alt und in Düsseldorf geboren. Gegenüber ehlion.com verriet sie ein paar Details darüber, wie sie Apple ihre Stimme gab. So erzählt sie, dass sie meist sechs Stunden am Tag vor dem Mikrofon stand und eine riesige Anzahl an Wörtern einsprechen musste. Dabei habe sie nie ihre Körperhaltung ändern dürfen und auch der Abstand zum Mikro musste laut ihr immer auf den Zentimeter eingehalten werden.

Siri wird männlich

Bisher kennen wir Siri nur als weibliche Stimme. Doch das soll sich bald ändern. Gigant Apple plant nämlich nun auch eine männliche Stimme für Siri einzuführen. Das soll schon bald kommen. Genauer gesagt ist es laut Insidern schon in iOS-Version 14.5 soweit. Dann soll es zwei neue Stimmen geben. Apple wurde nämlich schon 2019 von der UNESCO stark kritisiert, dass Siri bisher immer nur eine Frau ist. Siri ist nämlich kein Name, wie viele denken, sondern steht für ,,Speech Interpretation and Recognition Interface”, was übersetzt einfach nur bedeutet, dass es die gesprochenen Worte aufnimmt und verarbeitet. Schon gelesen? iPhone: Fast niemand kennt diese Tastatur-Tricks!