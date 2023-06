Intensivstation! Madonna muss Tour absagen

Riesige Sorge um Madonna! Die Sängerin lag mehrere Tage auf der Intensivstation, wie ihr Management jetzt bestätigte. Die geplante Tour muss jetzt verschoben werden.

„Am Samstag, den 24. Juni, entwickelte Madonna eine schwere bakterielle Infektion, die zu einem mehrtägigen Aufenthalt auf der Intensivstation führte“, teilte das Management in einer Erklärung mit. Laut Medienberichten wurde die Sängerin bewusstlos aufgefunden. Wie „Page Six“ berichtet, wurde die Sängerin danach in ein Krankenhaus in New York gebracht.

Ihre Tochter Lourdes Leon sei während der ganzen Zeit an ihrer Seite gewesen. „Ihr Gesundheitszustand verbessert sich, aber sie ist immer noch in ärztlicher Behandlung. Es wird eine vollständige Genesung erwartet“, teilte ihr Manager weiter mit. Aufgrund des Zwischenfalls kann die geplante „Celebration“-Tour am 15. Juli 2023 nicht starten und wird verschoben. Ein neuer Starttermin soll demnächst bekanntgegeben werden. Im Herbst sollte Madonna auch in Deutschland auftreten – es sind zwei Konzerte in Berlin und Köln geplant.