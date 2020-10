In den letzten paar Jahren ist Instagram immer relevanter geworden. Mittlerweile gibt es allein in Deutschland fast 20 Millionen Nutzer! Instagram wird immer mehr zu einer Art Portfolio auf welches man immer weniger verzichten kann. Doch welche sind eigentlich die beliebtesten Bilder der Plattform?

Pünktlich zum 10-Jährigen Jubiläum bringt Instagram eine neue Funktion raus. Zwar ist diese nur für einen Monat verfügbar bringt aber einigen Fans ein Grinsen aufs Gesicht. Die Social-Media-Plattform lässt den Usern frei wie ihr Instagram-Logo aussehen soll. Doch nicht nur diese Funktion ist ein Highlight für sich – in den letzten zehn Jahren haben sich über eine Milliarde für die Plattform faszinieren können. Und die haben alle kräftig geliked.

Das sind die Insta-Fotos mit dem meisten Likes

Platz 5 – Jennifer Aniston

Die Frau, die nie altert ist vor nicht mal seit einem Jahr auf der Plattform und schon hat sie einer der beliebtesten Fotos aller Zeiten! Auf die Eröffnung von Jennifer Anistons Account haben tatsächlich Millionen von Fans gewartet. Am 15. Oktober 2019 erstellt sie ihren Account und lädt ihr erstes Bild hoch. 16 Millionen Likes später ist Jennifer auf Platz 5!

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an And now we’re Instagram FRIENDS too. HI INSTAGRAM 👋🏻 Ein Beitrag geteilt von Jennifer Aniston (@jenniferaniston) am Okt 15, 2019 um 6:03 PDT

Platz 4 – Kylie Jenner

Am 6. Februar 2018 stand die Welt für einige Social-Media-Beisterte still. Denn an dem Tag veröffentlichte die erfolgreichste Influencerin der Welt das erste Bild von ihrer Tochter Stormi Webster.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an stormi webster 👼🏽 Ein Beitrag geteilt von Kylie 🤍 (@kyliejenner) am Feb 6, 2018 um 1:14 PST

Platz 3 – Chadwick Boseman

Es war wohl einer der traurigsten Nachrichten dieses Jahr: Chadwick Boseman ist im Alter von 44 Jahren an seiner Darmkrebs-Erkrankung gestorben. Zu seinem Tod wurde ein Bild von ihm auf Instagram veröffentlicht, bei dem mehr als 19 Millionen Menschen ihr Beileid ausdrückten.

Platz 2 – XXXTentacion

Auch Platz 2 könnte nicht trauriger sein. Denn Kurz vor seinem Tod veröffentlichte der Rapper ein Bild von sich selbst mit der Unterschrift „LOVE IS WAR“. Mehr als 21 Millionen Menschen, haben dieses Bild in den vergangen zwei Jahren geliked.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an LOVE IS WAR Ein Beitrag geteilt von MAKE OUT HILL (@xxxtentacion) am Mai 19, 2018 um 4:06 PDT

Platz 1 – World_Record_Egg

Niemand hätte damit gerechnet, dass ein Ei die meisten Likes auf der Plattform bekommt! Doch nachdem Kylie Jenner ihr Foto von Stormi Webster postete, machte ein Nutzer sich den Spaß. Er wollte den Weltrekord von 18 Millionen Likes auf ein Bild brechen und schaffte das in kürzester Zeit. Mehr als 54 Millionen Menschen wollten sich diesen Spaß nicht entgehen lassen!