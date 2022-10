Instagram deaktivieren: So pausiert ihr euren Account

Wer bei Instagram eine Pause einlegen will, muss nicht gleich zur drastischen Lösung greifen. Denn statt das Profil mit allen Inhalten zu löschen, kann man seinen Account auch vorübergehend deaktivieren. KUKKSI erklärt, wie das genau funktioniert.

Bereits in anderen Apps kann man seinen Account nicht nur löschen, sondern auch deaktivieren – wie beispielsweise Facebook. Dazu gehört auch Instagram – und auch dort kann man sein Profil vorübergehend deaktivieren, ohne seinen Account zu verlieren. Die Funktion ist in dem sozialen Netzwerk jedoch etwas versteckt.

Wenn man sein Profil löscht, ist es eben weg – samt der Inhalte. Bei einer Deaktivierung passiert das nicht – zwar ist das Profil für andere dann nicht sichtbar, aber alle Fotos oder auch „Gefällt mir“-Angaben bleiben bei Instagram erhalten. Der Account kann bei Instagram jederzeit deaktiviert und reaktiviert werden. Der Account darf nur einmal wöchentlich deaktiviert werden. Wenn du also in der gleichen Woche wieder zurückkehrst, kannst du deinen Account erst in der kommenden Wochen wieder deaktivieren.

So deaktivierst du dein Profil bei Instagram

Und wie geht eine Deaktivierung bei Instagram? Das ist eigentlich ganz einfach! Dazu musst du instagram.com auf dem PC aufrufen. Dort meldest du dich mit deinen Logindaten an. Anschließend klickst du auf dein Profilbild und danach auf den Punkt „Einstellungen“. Dann musst du etwas runter scrollen und unten findest du den Button „Mein Konto vorläufig deaktivieren“. Anschließend musst du einen Grund für die Deaktivierung angeben, gebt dann euer Passwort ein und klickt erneut auf „Konto vorübergehend deaktivieren“. Das Profil können nun keine anderen User mehr sehen – aber deine Inhalte gehen nicht verloren.

Instagram-Account wieder aktivieren

Es gibt verschiedene Gründe, bei Instagram eine Pause einzulegen. Deinen Account kannst du jedoch auch jederzeit wieder aktivieren. In dem sozialen Netzwerk musst du dich dann einfach mit deinen Logindaten wieder anmelden – schon ist dein Profil wieder aktiviert und für andere wieder sichtbar. Wenn die Deaktivierung jedoch noch keine 24 Stunden her ist, kann es sein, dass eine Reaktivierung noch nicht sofort klappt. In dem Fall sollte man es einfach später nochmal versuchen.