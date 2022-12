Insta-Schnappschuss: Khloé Kardashian zeigt endlich ihren Sohn!

Mithilfe einer Leihmutter wurde Khloé Kardashian im Sommer zur Zweifachmutter. Bisher hat die Schwester von Kim Kardashian ihren Sohnemann noch nicht öffentlich gezeigt – bis jetzt! Denn die Beauty hatte für ihre Community zu Weihnachten eine ganz besondere Überraschung.

Mit ihrer Tochter True Thompson wurde Khloé Kardashian erstmals vor vier Jahren Mama. Ihre Tochter zeigt sie immer wieder in der Öffentlichkeit und postete zahlreiche Schnappschüsse mit ihr gemeinsam. Ganz anders sah das bisher bei ihrem Sohn aus, denn diesen hielt sie vorerst noch zurück. In den vergangenen Monaten hatten die Fans noch keine Möglichkeit, ihren Sohnemann zu sehen.

Khloé Kardashian zeigt erstmals ihren Sohn

Doch jetzt hat Khloé Kardashian auch erstmals ihren Sohn im Netz öffentlich gezeigt. Die glückliche Mama posierte mit ihren zwei Kindern vor einem Weihnachtsbaum. Sowohl sie als ihre Tochter tragen ein rotes Outfit. Ihren Sohn, welcher einen schwarzen Pulli trägt, hält sie auf den Arm. Verdeckt bleibt jedoch noch das Gesicht ihres Sohnes.

Die Fans freuen sich riesig, dass die 38-Jährige nun erstmals ihren Sohn gezeigt. Dennoch gibt es auch Kritik einiger User. Denn diese können nicht nachvollziehen, dass sie ihre Tochter sofoert gezeigt habe, aber ihren Sohn nicht – von ihm ist bisher nicht mal der Name bekannt. „Warum beschützt ihr die Identität der Männer/Jungs in eurer Familie, aber nicht die eurer Frauen/Töchter?“, heißt es unter anderem in einem Kommentar. Schon gelesen? BDSM-Skandal um Balenciaga: Kim Kardashian bricht ihr Schweigen