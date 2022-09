Inspiriere deine Zielgruppe: Sponsored Posts bei KUKKSI

Bei KUKKSI sowie den Partnermagazinen können Unternehmen mit „Sponsored Posts“ werben. Doch was steckt eigentlich genau dahinter? Und woran erkennt man solche Artikel? KUKKSI beantwortet dazu die wichtigsten Fragen.

„Sponsored Posts“ sind „Native Advertising“ – also bezahlte Artikel. Werbetreibende und Unternehmen können sich an KUKKSI wenden, wenn sie einen solchen „Sponsored Post“ in unserem Magazin buchen wollen. Redakteure, welche ausschließlich nur für „Native Advertising“ zuständig sind und keine normalen Artikel schreiben, werden den konkreten Text verfassen oder einstellen, wenn diese von dem Werbetreibenden geliefert wird.

Welche Regeln gelten bei „Sponsored Posts“?

Bezahlte Artikel werden als „Anzeige“ gekennzeichnet. Denn die redaktionellen Beiträge werden strikt von Werbung getrennt. Damit die Beiträge von den redaktionellen Inhalten getrennt werden, werden diese ausschließlich in die Kategorie „Anzeige“ veröffentlicht. Mitarbeiter der Native-Abteilung stehen im ständigen Kontakt mit dem Kunden, um seine Wünsche zu erfüllen. Unternehmen können sich jedoch keinesfalls in unsere Berichterstattung einkaufen! Redaktionelle Beiträge sind völlig unabhängig und keiner erhält die Artikel vor der Veröffentlichung.

Ihr Unternehmen will bei KUKKSI werben?

KUKKSI informiert User zwischen 12 und 29 Jahren über Themen zu Stars, Fernsehen, Life, Beauty und Liebe. Unsere Reporter berichten von Events, sind in TV-Shows dabei oder führen mit den Celebrities zahlreiche Interviews. Seit mehreren Jahren berichten wir aus Mallorca und mittlerweile auch aus den USA. Exklusivität wird bei KUKKSI groß geschrieben – und das an 365 Tagen im Jahr!

KUKKSI…

… spricht Teenager zwischen 12 und 26 Jahren an.

… berichtet an 365 Tagen im Jahr über Stars, Fernsehen, Lifestyle, Body, Love und aktuelle Trends.

… berichtet exklusiv von zahlreichen Events und TV-Shows.

… spricht direkt mit den Stars! Auf Exklusivität legen wir großen Wert.

… ist das einzige Jugendmagazin, welches in der Saison ausführlich über und aus Mallorca in der Saison berichtet.

Sie haben Interesse, bei KUKKSI zu werben und wollen mit ihren Produkten eine starke Zielgruppe ansprechen? Dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an sales@kukksi.de.