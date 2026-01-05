Influencerin Yulia Burtseva (†38) nach Beauty-OP verstorben

Sie hatte mehr als 70.000 Follower bei Instagram – doch jetzt ist sie tot! Die italienische Influencerin Yulia Burtseva starb am 4. Januar im Alter von 38 Jahren nach einer Schönheitsoperation in Moskau.

Bei Instagram gab Yulia Burtseva viele Einblicke in ihr Familienleben und ihre Beziehung zu Ehemann Giuseppe sowie ihrer kleinen Tochter. Laut „People“ unterzog sich die Influencerin einer Schönheitsoperation in Moskau. Doch danach verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand dramatisch – sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und sei dann später dort verstorben.

„Ermittler des Moskauer Untersuchungsbüros sind vor Ort“

Wegen möglicher fahrlässiger Tötung hat die Moskauer Ermittlungsbehörde jetzt ein Verfahren eingeleitet. „Ermittler des Moskauer Untersuchungsbüros sind vor Ort“, heißt es laut dem russischen Portal „MSK1“ in einer Erklärung. Medizinische Dokumente wurden demnach beschlagnahmt und forensische Untersuchungen wurden angeordnet.

„Die notwendigen amtlichen und medizinischen Unterlagen werden in Kürze sichergestellt. Es werden mehrere forensische Untersuchungen, darunter eine medizinische, angeordnet“, heißt es in dem Statement.

Noch am Morgen ihrer Operation hatte Yulia Burtseva ein Video aus einem Café in Moskau gepostet. „Guten Morgen, Moskau“, schrieb sie in dem Beitrag. Freunde, Angehörige sowie Fans sind über den plötzlichen Tod der Influencerin erschüttert. „Wie konnte das passieren? Ruhe in Frieden“, heißt es beispielsweise in einem Kommentar. „Mein Beileid an die Angehörigen“, schrieb ein weiterer User.