Influencerin trinkt Sperma-Smoothies – das ist der Grund

Ist Sperma ein Wundermittel für die Haut? Darüber gibt es zahlreiche Mythen im Netz. Tracy Kiss aus England ist davon aber überzeugt. Die Influencerin trinkt die Samenflüssigkeit eines Freundes. Die Beauty hofft, dadurch eine bessere Haut zu bekommen.

Für die 33-Jährige sind Sperma-Smoothies sind eine Art Anti-Falten-Creme. Die Influencerin meint, dass sie dadurch eine viel bessere Haut habe und nie krank werde. Sie will damit ihr Immunsystem stärken und glaubt sogar, dass die Samenflüssigkeit vor einer Corona-Ansteckung schützen könne. Zwar haben ihr Ärzte bereits gesagt, dass Sperma nicht Corona helfen würde – aber offenbar ist die Influencerin davon nicht überzeugt.

Tracy Kiss hofft auf bessere Haut durch Sperma

„Ich habe eine kostenlose und vegane Alternativmethode gefunden, um das Immunsystem zu stärken. Man weiss nicht immer, was in der pharmazeutischen Medizin steckt – es ist viel besser für den Körper, etwas zu trinken, das keine Chemikalien enthält“, erklärt Trcy Kiss laut der Zeitung Metro. Die zweifache Mutter habe einen Freund dazu überredet, sein Sperma in einem Becher regelmäßig vorbeizubringen. „Es kann wirklich gut schmecken – je nachdem, was er gegessen hat“, meint die Influencerin.

Ihre Freunde finden diese Methode zwar äußerst skurril – das scheint Tracy Kiss aber egal zu sein. Den Samenspender hat sie ganz bewusst ausgewählt. „Ich weiß, dass er gesund ist, nicht raucht, trinkt oder Drogen nimmt und ich habe ihn dazu gebracht, sich auf sexuell übertragbare Erkrankungen testen zu lassen", meint die 33-Jährige laut The Sun. Und weiter: „Als ich ihn das erste Mal darauf ansprach, war er besorgt, dass ich es benutzen würde, um mich zu schwängern. Aber nachdem ich ihn davon überzeugt hatte, dass es für meine Schönheitspflege ist, stimmte er zu – schließlich hat er ja einen regelmäßigen Vorrat zur Hand!" Den Smoothie mischt sie meist mit Früchten wie Beeren und Bananen – dazu gibt sie meist einen Löffel von seinem Sperma dazu.