Influencerin Sara Bennett (†39) verkündet ihren eigenen Tod

Sara Bennett ist tot. Die US-amerikanische Influencerin starb im Alter von 39 Jahren an ALS. Die Diagnose erhielt sie vor drei Jahren und sie postete seitdem zahlreiche Updates aus ihrem Alltag mit der unheilbaren Nervenkrankheit.

ALS steht für Amyotrophe Lateralsklerose und verursacht fortschreitende Muskelschwäche. Die Krankheit kann Probleme beim Schlucken, Sprechen und Atmen verursachen. Die Influencerin Sara Bennett hatte die Diagnose vor drei Jahren erhalten – nun postete sie ihren eigenen Tod bei Instagram.

„Ich habe dieses Leben geliebt und bin dankbar für die Zeit“

„Ich habe keine Schmerzen oder bin müde. Ich kann lachen, sprechen, und ich kann mich bewegen“, schrieb Sara Bennett in einem Post, welcher am 13. Januar 2026 veröffentlicht wurde. „Wenn ich auf die letzten Monate meines Lebens zurückblicke, bin ich froh, dass ich nicht plötzlich gestorben bin, trotz des Leidens. Ich habe meine Liste abgearbeitet. […] Ich habe dieses Leben geliebt und bin dankbar für die Zeit“, so die Influencerin weiter.

Dazu wurde ein Schwarzweiß-Porträt veröffentlicht, auf welchem die Lehrerin lacht – genau so möchte sie in Erinnerung bleiben. „In liebevoller Erinnerung an Sara Elizabeth Bennett“, lautet der Text dazu. Ursprünglich hatte Sara Bennett 15 Jahre lang als Lehrerin für Sozialkunde gearbeitet. Im Jahr 2020 startete sie auch als Influencerin bei Instagram durch und gab Organisations- und Einrichtungstipps.

Als die Diagnose ALS kam, klärte sie ihre Community über die Krankheit auf. „Ich bin Lehrerin, und mein Ziel ist es, euch zu unterrichten“, postete sie. Mehr als 100.000 Follower folgten ihr in dem sozialen Netzwerk. Eigentlich wollte sie damals ihren Account löschen – als die Diagnose kam, hat sie diese Pläne über Bord geworfen: „Das wäre dann nur eine weitere Sache gewesen, die die Krankheit mir nimmt. […] Das Leben verläuft nicht immer wie geplant. Tatsächlich tut es das fast nie. Wenn eine Wende nötig ist, selbst unter den schlimmsten Umständen, muss der Richtungswechsel nicht vollständig schlecht sein.“ Sara Bennett hinterlässt ihren Mann sowie ihre zwei Kinder.