    Influencerin Brielle Bird (†9) stirbt fünf Jahre nach Krebsdiagnose

    Brielle Bird
    Brielle Bird

    Die junge Influencerin Brielle „Brie“ Bird ist im Alter von gerade einmal neun Jahren gestorben. Sie hat den Kampf gegen den Krebs verloren. Ihre Familie hat sich in einem emotionalen Statement zu Wort gemeldet. 

    Am Donnerstag ist Brielle „Brie” Bird ihrer schweren Krebserkrankung erlegen. Zuletzt habe sie gemeinsam mit ihren Eltern den Alltag mit der Krankheit in den sozialen Netzwerken dokumentiert. Auf ihrem Kanal „briestrongerthancancer“ folgten ihr rund eine Million Fans.

    „Es war uns eine Ehre, dich nach Hause zu begleiten“

    „Du bist ein Wunder! Dein Lebensziel auf Erden hat sich erfüllt, und es war uns eine Ehre, dich nach Hause zu begleiten“, schreibt ihre Familie bei Instagram. „Du hast Menschen zu Christus geführt, du hast der Welt gezeigt, dass Gott gut ist, und dein Licht hat jeden Winkel der Erde erleuchtet. Wir lieben dich für immer!“, heißt es weiter.

    Schmidti und Indira bei "Berlin - Tag & Nacht"
    "Berlin - Tag & Nacht": Indira muss für mehrere Jahre in den Knast

    Im Jahr 2020 wurde bei Brielle Bird ein Neuroblastom im Stadium vier diagnostiziert. Es handelt sich dabei um eine bösartige Erkrankung des Nervensystems. Außerdem haben die Mediziner einen Tumor in ihrem Bauch gefunden.

    Im Jahr 2022 ein Lichtblick: Die Influencerin hat den Krebs besiegt. Nur zwei Jahre später folgte jedoch ein Schicksalsschlag: Das Neuroblastom ist zurückgekehrt! Es folgten zahlreiche Behandlungen, Therapien sowie lange Aufenthalte im Krankenhaus.

    Brie habe später jedoch den Wunsch geäußert, nicht mehr ins Krankenhaus gehen zu wollen – dem Wunsch sind ihre Eltern nachgekommen. Denn zu dem Zeitpunkt gab es keine Hoffnung mehr. Trotz der schwierigen Eltern versuchten alles, die letzte Zeit von Brie so angenehm wie möglich zu machen. Die Familie hat es sogar geschafft, einen Gruß von ihrem Idol zu organisieren – sie bekam ein Päckchen von Superstar Ariana Grande.

    Später habe sich der Gesundheitszustand extrem verschlechtert – Brie habe keine Nahrung mehr zu sich genommen und nahm immer weiter ab. „Mein Herz ist gebrochen“, schrieb ihre Mutter bei Instagram. „Bitte komm uns oft besuchen. Deine Zimmertür steht immer offen, und wir lassen im Spielzimmer das Licht an“, schrieb die Familie einen Tag nach ihrem Tod.

