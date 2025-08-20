Influencer „Jrokez“ (†26) stürzt von Balkon in den Tod

Todesdrama um den türkischen Influencer Oğuzhan Dalgakiran: Der 26-Jährige ist von einem Balkon gestürzt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät und starb noch an der Unfallstelle.

Die Wohnung des Influencers liegt im Stadtteil Eryaman in der türkischen Hauptstadt Ankara. Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte der Web-Star aus dem 12. Stock. Passanten riefen sofort den Rettungsdienst – jedoch konnten die Mediziner dann nur noch den Tod feststellen. Noch am Unfallort erlag er seinen schweren Verletzungen.

Influencer „Jrokez“ stürzte aus dem 12. Stock

Im Jahr 2017 fing Oğuzhan Dalgakiran, welcher vor allem unter dem Namen „Jrokez“ bekannt ist, mit Streams bei Twitch an. Im Laufe der Jahre baute er sich eine riesige Community auf – in den sozialen Netzwerken folgten ihm mehr als eine Million User. In seinen Videos war auch immer mal seine Frau Aleyna zu sehen. Bekannt geworden war der 26-Jährige zunächst mit Gaming- und Fußball – später zeigte er auch viele Einblicke in seinen Alltag oder postete Videos sowie Schnappschüsse mit seiner Frau aus dem Urlaub, mit welcher er durch die Welt reiste.

Beinahe täglich gab es einen Livestream von Oğuzhan Dalgakiran. Kurz vor seinem Tod bat er um eine Pause, worüber seine Follower irritiert waren. „Freunde, ich bin heute ziemlich erschöpft und kraftlos aufgewacht. Ich glaube, sowohl Fenerbahçe (türkischer Fußballverein aus Istanbul, Anm. d. Red.) als auch die intensiven Streaming-Tage haben mich geschafft. Ich nehme mir heute frei. Wenn es mir morgen besser geht, holen wir das alles nach. Entschuldigt bitte die spontane Absage. Bis bald“, schrieb er laut der Bild-Zeitung in einer Instagram-Story.

Der Leichnam soll nun von der Gerichtsmedizin obduziert werden. Ergebnisse dazu liegen jedoch noch nicht vor. Die Anteilnahme im Netz ist riesig. Zahlreiche Fans haben sich in den Kommentaren zu Wort gemeldet und zeigen sich fassungslos über den plötzlichen Tod.

HINWEIS DER REDAKTION | Du leidest selber an Depressionen oder hast Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern.