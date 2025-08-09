Influencer Jacob Zieben-Hood (†34) auf Toilette verblutet – Model-Ehemann verhaftet

Jacob Zieben-Hood postete seit Jahren viele Schnappschüsse mit seinem Ehemann und die beiden präsentierten sich als das perfekte Traumpaar. Auch als Influencer waren sie sehr erfolgreich. Nun wurde Jacob Zieben-Hood tot aufgefunden – sein Ehemann steht unter Tatverdacht und wurde festgenommen.

In einer Wohnung im New Yorker Stadtteil Harlem ist der bekannte Fitnesstrainer und Influencer Jacob Zieben-Hood tot aufgefunden worden. Er wies mehrere Stichverletzungen auf und wurde auf der Toilette gefunden – dort ist er offenbar verblutet.

Aufgrund mehrerer Stichverletzungen an den Beinen ist Jacob Zieben-Hood an starken Blutungen verstorben. Auf der Rückseite der Wade wurde eine Arterie durchgetrennt – vor allem diese Stichverletzungen führte zum Verbluten. Auch am Kopf hatte der 34-Jährige einige Verletzungen.

Ein Sprecher des New York Police Department (NYPD) erklärte laut People in einer Erklärung: „Die Polizei reagierte auf einen Notruf wegen eines bewusstlosen Mannes in der 250 West 138 Street innerhalb des 32. Reviers. Bei ihrer Ankunft fanden die Beamten einen bewusstlosen 34-jährigen Mann mit mehreren Stichwunden an den Beinen vor. Der Rettungsdienst reagierte und erklärte den Mann noch am Tatort für tot.“

Immer wieder eskalierte die Situation bei dem Paar

Im Jahr 2020 hatte das prominente Paar geheiratet. Zwei Jahre später kam es laut Medienberichten zu handgreiflichen Auseinandersetzungen. Gegen seinen Ehemann hatte Jacob Zieben-Hood deshalb im vergangenen Jahr eine einstweilige Verfügung erwirkt. Da er gegen diese immer wieder verstoßen hat, musste er eine Geldstrafe an ein Gericht zahlen. Er kreuzte jedoch am vergangenen Freitag erneut in der Wohnung auf – und dann eskalierte offenbar die Situation.

Unter anderem wegen Einbruchs und Waffenbesitzes vor Gericht sei sein Ehemann festgenommen wurden. Allerdings wurde er nicht für den Tod seines Mannes angeklagt. Der Fall um Jacob Zieben-Hood wird jedoch als Mord untersucht.