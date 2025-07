Influencer Andreas Tonelli (†48) stürzt mit Mountainbike rund 200 Meter in den Tod

Der Mountainbike-Influencer Andreas Tonelli ist bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. Der Extremsportler wurde nur 48 Jahre alt.

Der Influencer nahm seine Follower mit auf waghalsige Mountainbike-Touren. Am Dienstagabend hatte er 19.15 Uhr noch eine Instagram-Story gepostet, wie Südtirol News meldet. In dem Clip ist er auf einem 2.905 Meter hohen Gipfel in den Dolomiten zu sehen. Doch kurz danach endete das Leben von Andreas Tonelli – er ist rund 200 Meter in die Tiefe gestürzt.

Nachdem er sich nicht mehr gemeldet hatte, sorgten sich Angehörige und Freunde. Danach riefen sie Einsatzkräfte zur Hilfe, welche das Gebiet mit Hubschraubern bis in die Nacht durchsuchten. Der leblose Körper des 48-Jährigen wurde um kurz nach 23 Uhr gefunden. Da in der Dunkelheit eine Bergung nicht mehr möglich war, wurde der Leichnam erst am nächsten Morgen geborgen.

Laut Südtirol News wollte der Extremsportler einen Pfad ausprobieren, welcher laut der Bergrettung jedoch nicht für Fahrräder geeignet war. Offenbar ist dabei sein Hinterrad abgerutscht – daraufhin stürzte er offenbar in die Tiefe.

„Wir sind alle sehr bestürzt über den tragischen Tod von Andreas“

Die Bestürzung über seinen plötzlichen Tod ist riesig. „Wir sind alle sehr bestürzt über den tragischen Tod von Andreas; er war ein sehr feiner, stets hilfsbereiter Mensch mit einer positiven Ausstrahlung“, sagt Martin Kompatscher, der Leiter der Sektion Mountainbike im Amateursportverein Völs, bei dem auch Tonelli Mitglied war, laut der Seite stol.it.

Für den norwegischen Outdoorzubehör-Hersteller Norrona trat er als Botschafter auf. Das Unternehmen teilte in einem Statement mit: „Wir werden uns an sein großes Lächeln erinnern und seine tiefe Liebe zum Mountainbiken, zur Natur und für die Freundschaften, die da draußen geschmiedet wurden.“

Geboren wurde Andreas Tonelli in Völs am Schlern, am Fuße eines der bekanntesten Dolomitengipfel. Um sich dem Outdoor-Sport zu widmen, gab er seinen Job im Büro im Jahr 2014 auf. Seine Fans nahm er auf seine Reisen in den sozialen Netzwerken immer mit und baute sich in den vergangenen Jahren eine große Community auf.