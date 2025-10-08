Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    Stars

    Influencer Adair Mendes Dutra Junior (†31) stirbt nach Beauty-Eingriff

    gepostet am

    Adair Mendes Dutra Junior
    Instagram / dutraau

    Der brasilianische Influencer Adair Mendes Dutra Junior wollte dieselben Augen wie Füchse und Katzen haben. Doch einige Monate nach dem Beauty-Eingriff ist er im Alter von nur 31 Jahren verstorben.

    Adair Mendes Dutra Junior, welcher im Netz auch unter dem Namen „dutraau“ bekannt war, träumte von Augen, wie Füchse und Katzen sie haben. Ein Schönheitschirurg wollte ihm den Wunsch erfüllen. Nur wenige Monate nach dem Eingriff ist der Influencer tot – er wurde nur 31 Jahre alt.

    Sein Freund Gean Souza berichtete in dem Magazin Quem, dass er krank wurde und „große Atemnot“ hatte. „Letzten Freitag verschlimmerte sich das Problem, er wurde krank, bekam große Atemnot und wurde in die nächste Notaufnahme eines öffentlichen Krankenhauses gebracht“, schilderte er. Am selben Tag sei er dort gestorben.

    Chase Filandro
    Influencer Chase Filandro stirbt mit 20 Jahren durch Suizid

    „Er hatte noch viele Träume, die er sich erfüllen wollte“

    Dabei hatte Adair Mendes Dutra Junior noch so viel vor, wie der Freund weiß: „Er war ein sehr lieber Mensch. Er hatte noch viele Träume, die er sich erfüllen wollte. Er wollte näher bei seiner Familie sein und ins Ausland gehen.“

    Noch im September hatte Adair Mendes Dutra Junior von Beschwerden gesprochen. Diese seien unmittelbar nach dem Schönheitseingriff im März 2025 aufgetreten. „Sobald der Eingriff vorbei war, fühlte es sich an, als wäre auf der linken Seite meines Gesichts eine Vene geplatzt. Auf der rechten Seite war alles in Ordnung. Aber auf der linken Seite spürte ich, wie der Faden herausgedrückt wurde“, erklärte der Influencer gegenüber Feed TV. Offenbar hatte er sich eine Infektion zugezogen. Monatelang litt die Web-Bekanntheit unter heftigen Schmerzen.

    Der Brasilianer erhob zudem schwere Anschuldigungen gegen den behandelten Schönheitschirurgen, gegen welchen auch eine Klage eingereicht wurde. Der Mediziner soll die Risiken heruntergespielt haben. Der Arzt schweigt bisher zu den Vorwürfen. Das „Fuchsaugen“-Lifting wurde in den vergangenen Jahren immer beliebter. Dabei werden die Augenwinkel angehoben, um einen exotischen oder katzenartigen Look zu erzielen. Der Eingriff ist jedoch auch mit Risiken verbunden.

    In this article:,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023