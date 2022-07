Inception: Darum MUSS man diesen Film gesehen haben!

Einige Blockbuster muss man einfach gesehen haben. Vielleicht hast du gerade Langeweile und suchst nach einem Film – findest aber irgendwie einfach nicht den Passenden. Dann solltest du vielleicht mal „Inception“ in die Suche eingeben und dieses Meisterwerk mit Leonardo DiCaprio ansehen.

Zwar ist der Film Inception ein Action-Film, doch an Emotionen und dramatischen Momenten wird kaum gespart. Dieser Film nimmt dich garantiert mit – auch wenn er gar nicht so leicht zu verstehen ist. Er sollte aber auf jeden Fall auf jeder Watchlist stehen, der spannende Filme mag. Doch worum geht es eigentlich in dem Film?

Darum geht es in Inception

Stell dir vor, es gebe eine Technologie, womit man einfach in fremde Träume eindringen und so das Unterbewusstsein ein jeden Menschen beeinflussen kann. Genau darum geht es nämlich in Inception. Doch die Liebe lässt ihn kein normales Leben führen. Darum hat er nur noch einen letzten Job zu erledigen, um seine innere Ruhe zu finden. Das ist aber nicht sein einziges Problem. Es gibt nämlich noch jemanden, der genau diese Technik missbrauchen will, um an noch mehr Macht zu kommen. Wie die Sache wohl ausgehen wird?

Das macht den Film so besonders

Der Film Inception ist so besonders, weil man ihn gar nicht so leicht erklären kann. Durch verschiedene Träume weiß man irgendwann gar nicht mehr, was die Realität ist. So verliert sich der ein oder andere Mensch in seinen Gedanken. Der Film ist sehr emotional, denn auch die Liebe spielt eine große Rolle. Es ist zwar ein Actionfilm, aber allein die Musik von Hans Zimmer sorgt für Gänsehaut-Momente. Es geht nicht darum, nur einen bestimmten Bösewicht zu besiegen. Leonardo DiCaprio spielt die Rolle des Dominick Cobb, welcher seinen inneren Frieden finden will und über seine verlorene Liebe nur schwer hinweg kommt. Schon gelesen? Shutter Island: Darum lohnt sich der Thriller mit Leonardo DiCaprio!