In diesen Städten eröffnen die ersten Weihnachtsmärkte

Die Weihnachtsmarkt-Saison beginnt eigentlich erst Ende November. In einigen Städten stehen jedoch schon jetzt die ersten Glühwein-Buden. Der erste Weihnachtsmarkt eröffnete in Nordrhein-Westfalen am 2. November, andere Bundesländer ziehen jetzt nach.

Halloween ist vorbei – nun geht es mit großen Schritten auf Weihnachten zu. Die Regale in den Supermärkten sind schon seit Wochen mit Lebkuchen und Zimtsternen gefüllt – jetzt eröffnen auch die ersten Weihnachtsmärkte. Im Essener Stadtteil Steele hat der erste Weihnachtsmarkt am 2. November 2023 eröffnet. Neben Glühwein und Punsch gab es auch was auf die Ohren: Auf der Bühne traten Olaf Henning, Stefan Mross und Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack auf.

In diesen Städten sind die ersten Weihnachtsmärkte eröffnet

Auch einige Winterzauber-Märkte haben in den Großstädten ihre Pforten eröffnet. In Hamburg kann man bereits seit dem 3. November den Wandsbeker Winterzauber besuchen und auch der beliebte Weihnachtsmarkt „Santa Pauli“ eröffnet am 13. November 2023 in der Hansestadt bald seine Tore. Mit dem „Wintermarkt“ in der Outdoor-Bar Strand Pauli hat seit dem 1. November ein weiterer Weihnachtsmarkt in Hamburg geöffnet. Der „Winterdom“ eröffnet am 10. November.

In Ostdeutschland haben auch einige Weihnachtsmärkte ihre Pforten geöffnet. Der „Weihnachtsmarkt auf Schloss Hermsdorf“ hat am 4. und 5. November 2023 geöffnet und der „Pulsnitzer Pfefferkuchenmarkt“ vom 3. bis zum 5. November. Und auch in der Hauptstadt wird es bereits weihnachtlich: Der „Winterzauber“ am Potsdamer Platz ist seit dem 28. Oktober geöffnet und als einer der ersten Weihnachtsmärkte in Berlin öffnet der „Historische Weihnachtsmarkt“ auf dem RAW-Gelände bereits am 16. November. Weihnachtliche Stimmung gibt es auch seit dem 4. November im „Glühwald“ am Mercedes Platz. Das queere Event „LGBTQIA* Winterdays und Christmas Avenue“ am Nollendorfplatz in Berlin startet ähnlich früh – am 10. November.

Und auch im Süden sind die ersten Weihnachtsmärkte offen – dazu zählen der „Bayreuther Winterdorf“ in Bayreuth seit dem 14. Oktober oder auch „CityXmas“ Weihnachtsmarkt in Frankfurt seit dem 28. Oktober. In den kommenden Tagen eröffnen weitere Weihnachtsmärkte auch in Westdeutschland – neben dem Weihnachtsmarkt im Stadtteil Steele in Essen eröffnet auch der Nikolausmarkt auf dem Rudolfplatz in Köln am 20. November und der Internationaler Weihnachtsmarkt Essen am 20. November. Ab Ende November sind dann beinahe alle Weihnachtsmärkte in ganz Deutschland geöffnet. In den meisten Großstädten will man sich an die Tradition halten und die Märkte erst nach dem Totensonntag eröffnen – deshalb geht es vielerorts ab dem 27. November los. Schon gelesen? Weihnachtsmärkte 2023: Das sind alle Termine!