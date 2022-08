In diese 4 Sternzeichen solltest du dich nicht verlieben

Ein gebrochenes Herz kann extrem weh tun – das hat wohl beinahe schon jeder mal erlebt. Es gibt Menschen, welche mit den Gefühlen anderer spielen oder einen verletzen. Laut dem Horoskop gehören vor allem vier Sternzeichen zu den Herzensbrechern.

Auch, wenn einem das Herz mal gebrochen wurde – die Liebe aufgeben sollte man deshalb nie. Denn schließlich ist das ein wunderschönes Gefühl. Dennoch sollte man bei seiner Partnerwahl vielleicht künftig etwas aufpassen – und sollte auch darauf achten, welches Sternzeichen sein Gegenüber hat. Denn laut dem Horoskop befinden sich darunter echte Herzensbrecher, welche es nicht unbedingt ernst meine oder einfach nicht fähig sind, aufgrund ihres Charakters eine Beziehung zu führen.

Diese Sternzeichen können dein Herz brechen

Wassermann

Bei dem Wassermann sollte man definitiv vorsichtig sein! Das Sternzeichen schneidet sogar immer wieder schlecht in Umfragen ab, wenn es um langfristige Beziehungen geht. Sie binden sich sehr selten und brauchen vor allem ihre Freiheit – in einer Partnerschaft fühlen sie sich zu sehr eingeengt. Wassermann-Geborene meinen es außerdem mit dem anderen nicht immer ernst und ja: Sie können auch schon mal mit den Gefühlen von anderen spielen.

Skorpion

Der Skorpion ist in der Liebe sehr leidenschaftlich, aber gleichzeitig auch einfach total anstrengend. Zudem sind sie auch nachtragend und können nicht verzeihen. Hat jemand einmal sein Vertrauen missbraucht, ist das nur schwer wiederherzustellen. Zudem kann man sie mit dem kleinsten Detail auf die Palme bringen – Diskussionen und Streit sind damit vorprogrammiert. In einer Beziehung ist diese Charaktereigenschaft nicht gerade vorteilhaft. Das könnte insgesamt ein sehr schwieriger Lebenspartner sein!

Zwilling

Der Zwilling kann sich durchaus schnell verlieben, aber lässt kaum seine Gefühle zu oder zeigt diese weniger – das könnte in einer Beziehung durchaus problematisch werden. Zwar ist die Anfangsphase mit dem Sternzeichen sehr romantisch, aber das kann dann auch sehr schnell kippen. Zwilling-Geborene kommen manchmal sehrkalt rüber – auch gegenüber den Personen, welchen sie sehr nahestehen. Das hat aber nichts mit dem anderen zu tun – es ist einfach die Art der Zwillinge.

Schütze

Der Schütze bindet sich eigentlich ungern, denn er liebt einfach seine Freiheit und will immer wieder neue Abenteuer erleben. In einer Beziehung kann er sich schnell eingeengt fühlen und beendet auch schnell die Partnerschaft, wenn ihm langweilig wird – und das kann durchaus ziemlich schnell passieren. Das Sternzeichen mag eher One-Night-Stands oder Affären, aber eine monogame Beziehung ist eher weniger was für Schütze-Geborene. Schon gelesen? Diese 4 Sternzeichen haben in der Liebe die größten Ansprüche