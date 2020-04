In Corona-Zeiten: So stemmt Anne Wünsche den Alltag mit den Kids!

Anne Wünsche hat es derzeit nicht einfach! Die Influencerin muss aufgrund der Corona-Situation mit ihren Kids derzeit zu Hause bleiben. Der Alltag gestaltet sich teilweise ziemlich schwierig, wie die ehemalige Darstellerin aus „Berlin – Tag & Nacht“ jetzt verrät.

Die ganze Zeit zu Hause bleiben? Das kann bei zwei Kindern ziemlich anstrengend sein – das bekommt auch Anne Wünsche zu spüren. Doch wie stemmt der Web-Star eigentlich den Alltag mit ihren Töchtern? „Um ehrlich zu sein: Wir haben keinen richtigen strukturierten Alltag. Irgendwie fühlt es sich an wie Ferien, nur das man nichts unternehmen kann oder darf. Wir machen das beste aus unserem Alltag, auch wenn uns oft die Decke auf den Kopf fällt“, verrät Anne Wünsche im exklusiven Interview mit KUKKSI.

So schwierig ist der Alltag

Derzeit arbeitet Anne Wünsche viel an ihrem Onlineshop – das ist mit zwei Kindern im Homeoffice nicht immer ganz einfach. „Zeitweise ist es auch echt hart, da ich weiter arbeite und der Onlineshop gerade viel Nerven und Zeit kostet. Wenn dann die Kinder non Stop streiten und man am Rechner sitzt und sich konzentrieren muss, ist das schon echt heftig“, sagt uns die Influencerin weiter.

Das war auch noch nicht alles: Derzeit hat die Beauty auch noch mit einem fiesen Hate in den sozialen Netzwerk zu kämpfen! „Also ich nehm‘ euch mit in meine Welt und versuche, mich nicht zu verstellen – sondern zeig‘ halt auch einfach, wie ich bin. Klar, sind manche Dinge nicht richtig, die ich mache, […] aber das ist halt alles kein Grund, mich schlecht dastehen zu lassen, mich zu beleidigen!“, sagt Anne Wünsche bei Instagram. Und weiter: „Das ist ja aktuell keine Kritik, die ich bekomme, es geht teilweise so krass unter die Gürtellinie. Ich werde ja auch aktuell für Dinge verurteilt, die ich nie gemacht habe“, so die Influencerin. Das macht ihr derzeit zusätzlich zu schaffen…