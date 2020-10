Im Fitnessstudio: Stefanie Giesinger flieht vor Heidi Klum!

Derzeit befindet sich Heidi Klum in Berlin. Denn die neue Staffel von “Germany’s next Topmodel” wird derzeit aufgrund der Corona-Pandemie in Europa gedreht. In einem Gym traf Stefanie Giesinger plötzlich auf die Jurorin – doch die ehemalige GNTM-Kandidatin ergriff die Flucht. Doch was war denn los?

Stefanie Giesinger und Heidi Klum kennen sich schon viele Jahre. Denn das Model nahm 2014 an der Modelshow teil und ging als Siegerin aus der Staffel. Im vergangenen Jahr war Stefanie Giesinger sogar Gast-Jurorin in der Show. Doch in einem Fitnessstudio in Berlin lief sie plötzlich vor Heidi Klum weg!

Stefanie Giesinger ergreift die Flucht

“Ich laufe ins Fitnessstudio – und wer von allen Personen, von allen Personen auf diesem Planeten ist im Fitnessstudio? Heidi Klum”, verriet Stefanie Giesinger in einer Instagram-Story. “Und was mache ich? Ich halte nicht an, winke ihr und sage ‘Hallo’. Ich drehe mich einfach um und gehe”, erzählt das Model. Und weiter: “Ich wollte nicht, dass sie enttäuscht ist, wen sie ausgewählt hat vor sechs Jahren.”

Das Model schämt sich

Für Stefanie Giesinger war die Situation mehr als unangenehm. “Warum kann ich nicht einfach eine normale Person sein, die einfach sagt: ‘Oh, hallo. Schön dich zu sehen. Ich sehe heute nicht so gut aus. Es ist so schön, dich zu sehen. Tschüss.’ Nein, ich dreh mich um und gehe und blamiere mich. Oh Gott, wenn Heidi das sieht. Sie wird das peinlich finden”, erzählt die Beauty. “Ich fahre jetzt nach Hause und schäme mich weiter”, so Stefanie Giesinger. An dem Tag habe es ihr einfach an Selbstbewusstsein gefehlt. Gemeinsam mit ihren Mann, den Kindern und Eltern wird Heidi Klum während der Dreharbeiten zur neuen GNTM-Staffel in Berlin wohnen. Schon gelesen? Nach OP: Stefanie Giesinger zeigt ihre Narbe