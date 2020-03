Corona-Challenge: Influencerin leckt Klo-Brille ab!

Durch die Coronakrise haben Influencer derzeit vielleicht nicht die höchste Aufmerksamkeit. Einige Webstars kommen deshalb auf schräge Ideen – doch eine 22-Jährige hat in einem Clip die Grenze deutlich überschritten.

Experten raten, in der Zeit dringend die Hygieneregeln zu bachten – das bedeutet unter anderem, sich regelmßig die Hände zu waschen, in die Ellenbeuge zu niesen und Abstand von anderen Menschen zu nehmen. Die Welt ist aufgrund der Pandemie sehr verunsichert. Das scheint bei Ava Louise noch nicht ganz angekommen zu sein, denn ihr ist das alles ziemlich egal. Die Influencerin wollte zeigen, wie man „sich im Flugzeug richtig verhält“ und hat daraufhin ein Ekel-Video hochgeladen.

Influencerin leckt Toilette im Flugzeug ab

In dem Clip leckt die 22-Jährige eine Klo-Brille in einem Flugzeug ab und hat den kurzen Clip bei TikTok hochgeladen. Sie wollte zeigen, dass sie „immun gegen das Virus“ ist und zudem verhindern, „dass Corona mehr Aufmerksamkeit“ bekommt als sie selbst. Dazu verwendete sie den Hashtag #coronaviruschallenge – mittlerweile wurde das von rund zwei Millionen Usern gesehen. Und auch sonst hat der Web-Star auf ihrem Kanal große Probleme – sie weint um ihre dick geratene Pussy weint oder findet es schade, dass das Coachella-Festival nicht stattfinden wird.

Ekel-Clip sorgt für Entsetzen im Netz

Der kurze Clip ging viral. Damit hat sich die Toiletten-Liebhaberin selbst ins Aus geschossen – das dürfte uns ziemlich egal sein. Das Video wurde stark kommentiert – dort wurde allem ihre Intelligenz stark kritisiertDas wirkliche Problem an der Sache: Es könnte viele Nachahmer geben! Und gerade jetzt haben Teenies viel Zeit, da die Schule ausfälle und surft im Netz. Man mag von Influencern halten, was man will – für junge Leute gelten als als Vorbild. Und das, was Ava Louise dort gemacht hat, ist einfach nur bescheuert und extrem gefährlich. Also: Bitte keinesfalls nachmachen! Schon gelesen? Big Brother 2020: So reagierten die Bewohner auf Corona-Inferno!