„Im Arsch“: So schlimm war das Sommerhaus für Pia Tillmann und Zico Banach!

Selten sorgte eine Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ im Vorfeld für so viel Gesprächsstoff wie diese. Zwischen zwei Promi-Paaren kam es zu einem handfesten Eklat. Nun reden auch Pia Tillmann und Zico Banach über die Zeit in der Realityshow.

Die Paare im „Sommerhaus der Stars“ kämpfen derzeit um den Sieg. Bereits in der ersten Folge gab es schon ordentlich Drama. Und auch in der zweiten Episode wurde es nicht ruhiger – ganz im Gegenteil: Die Fronten zwischen einigen Paaren sind verhärtet. Pia Tillmann und Zico Banach gehören zu den Kandidaten der diesjährigen Staffel. Die „Köln 50667“-Darstellerin verriet jetzt, dass sie sich nach den Dreharbeiten erstmal eine Auszeit gönnen musste.

Pia Tillmann brauchte nach dem Sommerhaus eine Auszeit

„Ich war, nachdem das Format geendet hat, echt im Arsch – vom Kopf her“, erzählt die Soap-Beauty in einem Instagram Live. „Was mich total belastet hat, waren tatsächlich einige Menschen, die da waren. Es waren Menschen, die man mit Sicherheit in seinem privaten Umfeld nicht hat“, so Pia Tillmann. Vor allem die beengte Wohnsituation machte der 35-Jährigen zu schaffen: „Das war für mich sehr, sehr schwer.“

In der ersten Folge sah es so aus, dass Pia Tillmann einen über den Durst getrunken hat. Dazu sagt die „Köln 50667"-Darstellerin: „Machen wir uns nichts vor, das war jetzt nicht unbedingt eine Sternstunde meiner Karriere. Aber ich kann es eh nicht rückgängig machen." Im Nachhinein bereut sie ihr Verhalten heute. Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars" zeigt RTL immer dienstags um 20:15 Uhr.