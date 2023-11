„Ich fürchte mich vor nichts“: Iris Klein über ihre Promi Big Brother-Teilnahme!

Große Überraschung: Reality-Star Iris Klein, Noch-Ehefrau von Peter Klein, feiert bei „Promi Big Brother“ ein Wiedersehen mit ihrem Ex. Peter Klein wird von diesem Wiedersehen am Montag live in SAT.1 überrascht. Zudem zieht „Big Brother“-Legende Jürgen Milski – Kult-Bewohner der ersten Stunde – 23 Jahre nach der ersten „Big Brother“-Staffel morgen ab 18:00 Uhr live bei Joyn PLUS+ ein.

Back to Basic: In diesem Jahr lädt der große Bruder seine Bewohner:innen in den Container ein: Das „Promi Big Brother“-Haus besteht aus einzelnen Containern, die im Quadrat mit einem Innenhof in der Mitte zu einer Wohnfläche verbunden werden. Als Titelsong feiert der „Big Brother“-Kultsong „Großer Bruder“ eine Neuauflage – gesungen von den diesjährigen #PromiBB-Bewohner:innen.

Iris Klein trifft auf ihren Ex Peter

Seit Januar 2023 dominiert die Trennung zwischen Reality-Star Iris Klein und ihrem Noch-Ehemann Peter die Boulevard-Schlagzeilen. Auf den öffentlichen Vorwurf, er betrüge sie, folgt die öffentliche Trennung und eine nicht enden wollende Schlammschlacht. Bei „Promi Big Brother“ treffen die Noch-Eheleute live in SAT.1 vor laufenden Kameras aufeinander. Davor, auf Schritt und Tritt und bei jedem Gespräch mit ihrem Noch-Ehemann beobachtet zu werden, hat Iris Klein keine Angst: „24-stündige Kamerabeobachtung bin ich ja bereits gewohnt. Ich habe jahrelange Erfahrung in diesem Bereich und fürchte mich vor nichts.“

Auch Jürgen Milski zieht in den Container

Im Jahr 2000 nimmt Jürgen Milski als 36-Jähriger an der ersten Staffel „Big Brother“ teil. Der Rest ist Geschichte. Nach Platz zwei bei „Big Brother“ macht er Karriere als Ballermann-Star, Moderator und ist in zahlreichen TVSendungen zu Gast. „‚Big Brother‘ ist für mich eine Herzensangelegenheit!“, erklärt der Kölner dem großen Bruder seine Liebe. 2023 kehrt Jürgen Milski in den Container zurück – und zelebriert dort ein ganz besonderes Jubiläum: Am 24. November feiert Jürgen Milski bei „Promi Big Brother“ seinen 60. Geburtstag. Die erste Live-Show von „Promi Big Brother“ zeigt SAT.1 am Montag um 20:15 Uhr.