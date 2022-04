iCarly: Was macht Miranda Cosgrove alias Carly Shay heute?

Einige junge Fernsehstars wurden durch Nickelodeon zu richtig großen Idolen. Miranda Cosgrove gehört definitiv dazu, welche in der Serie iCarly die Hauptrolle als Carly Shay übernommen hat und damit ihren großen Durchbruch schaffte. Sie wurde zu einem richtigen Kinderhelden. Das ist aber schon fast ein Jahrzehnt her. Was macht die Darstellerin heute?

Es gibt so einige Fernsehserien, die unsere Kindheit und Jugend geprägt haben. Dazu gehört auch bei einigen von uns iCarly dazu. Die Serie war sogar so erfolgreich, dass es seit dem letzten Jahr eine Fortsetzung gibt. So ist bei Serien, die schon so lange nicht mehr laufen echt selten. Natürlich ist da Miranda Cosgrove auch wieder in der Hauptrolle zu sehen. Aber wie sah eigentlich ihre bisherige Karriere aus und was macht sie heute sonst noch so?

Das ist Miranda Cosgrove

Sie wurde am 14. Mai 1993 geboren.

Miranda Cosgrove kommt aus Los Angeles.

Mit gerade einmal zehn Jahren hatte sie ihren großen Durchbruch.

Die US-Amerikanerin ist Schauspielerin, Sängerin und Synchronsprecherin.

Ihre Karriere begann mit Werbeclips für McDonald’s und BurgerKing.

Ihr erster Film war „What’s New, Scooby-Doo?“, indem sie als Synchronsprecherin aktiv war. Da war sie gerade einmal neun Jahre alt.

Das macht die Schauspielerin heute

Für Miranda Cosgrove gab es nur wenige Jahren, in denen sie nicht wirklich aktiv war. Seit 2002 ist sie immer irgendwo zu hören oder zu sehen und hat schon jetzt eine unglaubliche Karriere durchgemacht. Meistens spielt sie eher in Jugendserien oder -filmen. Dabei ist ihr Erfolg kaum zu übersehen. Vor allem durch die Erfolgsserie „iCarly“ gewann sie eine Menge Preise und wurde noch einige Male mehr nominiert. Zurzeit spielt sie natürlich auch wieder bei der Fortsetzung der Serie mit. Wie gewohnt spielt sie dort die Hauptrolle von Charly Shay. Davor war sie noch bei „Die Goldbergs“ zu sehen. Die Serie wurde im letzten Jahr veröffentlicht. Ihr letzter Film war „North Hollywood“ auch aus 2020. Schon gelesen? Michael Jackson: Die Karrieren der Geschwister