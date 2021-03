I Can See Your Voice: Darum geht es in der RTL-Show!

Nächste Runde für den musikalischen Ratespaß: “I Can See Your Voice” geht bei RTL in die neue Staffel. Immer dienstags präsentiert Moderator Daniel Hartwich die temporeichste Comedy-Musikshow.

Sieben Unbekannte auf einer Showbühne: Wer kann singen, wer kann es nicht? Wer ist ein talentierter Sänger und wer ein hemmungsloser Schwindler ohne jegliche Gesangsqualität? In fünf Spielrunden versuchen ein Musik-Star und sein Superfan mit Gespür, Menschenkenntnis und durch Hinweise die Schwindler zu enttarnen. In den sechs frischen Folgen „I Can See Your Voice“ treten Barbara Schöneberger, Hartmut Engler, Maite Kelly, The BossHoss, Jeanette Biedermann und Max Mutzke mit ihren Superfans an.

Unterstützt wird das Rate-Team (Musik-Star und Superfan) von einem fünfköpfigen Promi-Panel, dessen Kommentare und Diskussionen zum Mitlachen einladen. Wer hat hier eine unfehlbare Menschenkenntnis? Und wer ist dem Rate-Team so gar keine Hilfe, dafür aber unglaublich unterhaltsam?

Übersicht der sechs I Can See Your Voice-Shows

Show 1 / Di., 30. März 2021 ab 20.15 Uhr

Musik-Stars The BossHoss mit Superfan Marleen (Bad Salzuflen)

Promi-Panel: Thomas Hermanns, Oliver Pocher, Motsi Mabuse, Ilka Bessin und Victoria Swarowski

Show 2 / Di., 6. April 2021 ab 20.15 Uhr

Musik-Star Barbara Schöneberger mit Superfan Niels (Wuppertal)

Promi-Panel: Thomas Hermanns, Tim Mälzer, Ross Antony, Caroline Frier und Jorge Gonzalez

Show 3 / Di., 13. April 2021 ab 20.15 Uhr

Musik-Star Maite Kelly mit Superfan Kristin (Grimma)

Promi-Panel: Thomas Hermanns, Tim Mälzer, Sophia Thomalla, Sasha und Jürgen von der Lippe

Show 4 / Di., 20. April 2021 ab 20.15 Uhr

Musik-Star Hartmut Engler mit Superfan Katja (Berlin)

Promi-Panel: Thomas Hermanns, Tim Mälzer, Sophia Thomalla, Oliver Geissen und Michael Kessler

Show 5 / Di., 27. April 2021 ab 20.15 Uhr

Musik-Star Jeanette Biedermann mit Superfan Jenny (Wiesbaden)

Promi-Panel: Thomas Hermanns, Tim Mälzer, Jorge Gonzalez, Lili Paul-Roncalli und Sabrina Mockenhaupt

Show 6 / Di., 4. Mai 2021 ab 20.15 Uhr

Musik-Star Max Mutzke mit Superfan Mandy (Sulzbach am Main)

Promi-Panel: Thomas Hermanns, Tim Mälzer, Ross Antony, Joachim Llambi und Sabrina Mockenhaupt

RTL zeigt “I Can See Your Voice” immer dienstags um 20:15 Uhr.