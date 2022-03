I am Legend: Der Film soll eine Fortsetzung bekommen!

Mittlerweile ist der „I am Legend“ schon 15 Jahre alt. Doch was hatte er damals für einen krassen Hype ausgelöst? Will Smith spielte den letzten Menschen auf der Welt, welcher gemeinsam mit seinem süßen Schäferhund Sam ein Heilmittel gegen eine mutierte Krankheit. Nun soll es ein Prequel geben – und natürlich ist Will Smith wieder in der Hauptrolle.

Manche Filme haben so ein einzigartiges Konzept, dass sie auch nach vielen Jahren noch absolut im Kopf bleiben. „I am Legend“ gehört definitiv dazu, denn der Film hat einige Momente, die einem vor dem Fernseher einfach nur fesseln. Nun soll es endlich einen weiteren Film in diesem Universum geben.

„I am Legend“ war sehr erfolgreich

Ein Film, den man heute vielleicht durch das Coronavirus etwas anders betrachtet. Damals waren Pandemien nur Fantasien. Dennoch kann man sich den Film auch heute noch sehr gut anschauen. Damals landete er auf dem siebten Platz der höchsten Einnahmen eines Filmes in den USA im Jahr 2007. Rund 585 Millionen US-Dollar soll durch ihn in die weltweiten Kinokassen gespült haben. Nun soll es endlich einen neuen Teil im Universum von „I am Legend“ geben – genauer gesagt ein Sequel.

Nur wenige Details bisher bekannt

Über die Handlung weiß man zwar leider noch nichts, doch dass die Hauptrollen durch Will Smith und Michael B. Jordan besetzt werden, klingt schon mal verdammt gut. Zudem übernehmen die beiden auch noch die Produktion des Films. Allerdings weiß man noch nicht, wer der Regisseur sein wird. Sicher wird es aber bald schon wieder neue News dazu geben. Schon gelesen? Liam Neeson: Beendet er seine Actionfilm-Karriere?