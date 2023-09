Hurra, die Welt geht unter: Das sind die 16 besten Katastrophenfilme

Heftige Naturkatastrophen, spektakuläre Bilder oder Liebes-Schnulzen a la „Titanic“ mit Endzeitstimmung – all das machen gute Katastrophenfilme aus. Und davon gibt es eine Reihe! KUKKSI hat die besten Blockbuster aus dem Genre zusammengefasst.

Wenn die Welt untergeht, kann Hollywood kreativ werden. Und das geht auch auf hohem Niveau – das zeigen die besten Filme aus dem Genre. Besonders Roland Emmerich ist in Sachen Katastrophenfilme ein besonderes Genie, welcher die Welt hat schon mehrmals untergehen lassen. Doch auch die Streifen von James Cameron haben es in sich. Aus dem Genre gibt es auch einige Klassiker aus den 70er Jahren.

Das sind die besten Katastrophenfilme

2012 (2009)

Roland Emmerich lässt die Welt untergehen! John Cusack muss sich sputen, um noch einen Platz auf einer Arche zu ergattern. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Er gibt die Hoffnung nicht auf, dass er sich und seine Familie retten kann.

The Day After Tomorrow (2004)

Die Grundlage für den Katastrophenfilm aus dem Jahr 2004 von Roland Emmerich mit Dennis Quaid und Jake Gyllenhaal ist die Erderwärmung. Der Weltuntergang vollzieht sich nicht mit einem großen Knall, sondern mit einem Riss: Das Eis der Antarktis, schmilzt! Es drohen heftige Überschwemmungen und danach friert die Metropole New York ein.

Twister (1996)

„Twister“ ist ein mit bahnbrechenden Spezialeffekten ausgestatteter Katastrophen-Thriller um gewaltige Wirbelstürme. Ein heftiger Wirbelsturm braut sich über Oklahoma zusammen. Die Meteorologin Jo Harding und ihr Team wollen Sensoren in dem Zyklon platzieren – so will man neue Erkenntnisse herausfinden. Das versucht auch Dr. Jonas Miller. Es kommt zum Showdown der beiden Crews.

Independence Day (1996)

„Independence Day“ ist ein echter Epos – und da, wo Roland Emmerich seine Finger im Spiel hat, ist die Katastrophe nicht weit entfernt. Will Smith muss in dem Blockbuster gegen Aliens kämpfen – Jeff Goldblum und Bill Pullman als Präsident der Vereinigten Staaten stehen ihm zur Seite.

Der Sturm (2000)

In dem Streifen gerät ein Fischerboot in den Sturm des Jahrhunderts. Die Crew ignoriert jegliche Warnungen – mit bösen Folgen. Es beginnt ein Kampf um Leben und Tod. Eine Mega-Welle bringt das Boot zum kentern.

Erdbeben (1975)

Ein starkes Erdbeben zerstört große Teile von Los Angeles. Eine handvoll Menschen nutzen die Katastrophe, um sich an anderen zu rächen. Im Mittelpunkt steht Ingenieur Graff, der mit seiner Frau und seiner Geliebten unter der Erde eingeschlossen wird.

Outbreak – Lautlose Killer (1995)

In „Outbreak – Lautlose Killer“ müssen Dustin Hoffman und Rene Russo verhindern, dass ein Virus die Menschheit infiziert. Mehrere Menschen steckten sich in einem Dorf mit einem unbekannten Virus an, der nach wenigen Tagen zum Tod führt. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.

Armageddon – Das jüngste Gericht (1998)

Ein Asteroid in der Größe des US-Bundesstaates Texas rast unaufhaltsam auf die Erde zu. In „Armageddon“ werden Bruce Willis, Ben Affleck und Steve Buscemi von der Bohrinsel ins Weltall, um dort die Welt zu retten.

Deep Impact (1998)

Wissenschaftler stellen fest, dass der Erde nur noch zwei Jahre bleiben, bis diese von einem Kometen zerstört wird. Dieser könnte die Menschheit komplett auslöschen. Die letzte Rettungsaktion im All soll genau das verhindern.

Überleben (1993)

„Überleben“ schildert den erschütternden Kampf einiger Überlebender eines Flugzeugabsturzes über den Anden. Der Blockbuster beruht auf wahren Begebenheiten.

Titanic (1997)

Zwischen Jack (Leonardo DiCaprio) und Rose (Kate Winslet) hat es auf der „Titanic“ ordentlich gefunkt. Trotz allem Liebesgeflüster: Man sollte nicht vergessen, dass das Meisterwerk von James Cameron eigentlich ein Katastrophenfilm ist. Es gibt viele faszinierende Bilder des Dampfers – um ihn am Ende des Films regelrecht zu zerlegen.

Storm Hunters (2014)

Ein Nachttornado ist der unheimliche Vorbote einer Sturmfront, die am folgenden Tag über die Kleinstadt Silverton ziehen wird. Es folgt eine Reihe von Tornados, welche ganze Städte innerhalb weniger Minuten zerlegen.

Meteor (1990)

Wissenschaftler Sean Connery soll mit seinem Killersatelliten die Erde vor dem Einschlag eines gigantischen Meteoriten bewahren. Die beiden Weltmächte USA und UDSSR schließen sich zusammen, um eine Naturkatastrophe zu verhindern.

Die Höllenfahrt der Poseidon (1972)

Der Dampfer „Poseidon“ soll nochmal in die See stechen. Als das Schiff von einer gigantischen Welle erfasst wird, kentert sie und es werden hunderte Passagiere in den Tod gerissen. Eine kleine Gruppe versucht, die Wasseroberfläche zu erreichen.

Apollo 13 (1995)

In „Apollo 13“ sendet Astronaut Tom Hanks den berühmten Satz ‘Houston, wir haben ein Problem’ und muss fortan versuchen, seine Crew heil zurück zur Erde zu bringen.

Dante’s Peak (1997)

Die Kleinstadt Dante’s Peak liegt unmittelbar am Fuße des gleichnamigen Vulkans. Doch noch bevor der Ort evakuiert werden kann, bricht der Vulkan aus. Die Bewohner laufen in Panik um ihr Leben. Der Geologe Harry Dalton versucht den Einwohnern zu helfen. Schon gelesen? Titanic: Darum musste Jack wirklich sterben!