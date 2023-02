Hunderte Tote: Erdbeben-Horror in Türkei und Syrien

Ein schweres Erdbeben hat die Türkei und Syrien erschüttert. Bei extremen Erschütterungen sind in der Nacht zum Montag mehrere hundert Menschen ums Leben gekommen. Es war das zweitstärkste Beben in der türkischen Geschichte.

Laut offiziellen Angaben starben 360 Menschen in der Türkei, mindestens 237 in Syrien. Außerdem wurden hunderte Verletzte gemeldet. Die Beben erreichte eine Stärke von 7,4 und 7,9, wie das Geoforschungszentrum Potsdam mitteilte. Es ist nach 1999 damit das zweitstärkste Beben in der Türkei. Damals kamen mehr als 17.000 Menschen ums Leben.

Zweitstärkstes Beben in der türkischen Geschichte

Betroffen sind die türkische Provinzen Malatya, sowie die Städte Sanliurfa, Diyarbakir und Osmaniye. In Syrien sind es vor allem die Regionen Aleppo, Hama und Latakia. „Unsere Hauptaufgabe ist es, die Such- und Rettungsarbeiten durchzuführen, und dafür sind alle unsere Teams in Alarmbereitschaft“, sagte der türkische Innenminister Süleyman Soylu. Laut Medienberichten dauerte das stärkste Beben rund eine Minute. „Alle verfügbaren Such- und Rettungsteams wurden in die Erdbebengebiete geschickt. Wir haben höchste Alarmstufe ausgelöst“, heißt es weiter.

Zahlreiche Häuser wurden beschädigt. Die Menschen wurden aufgerufen, die Gebäude zu verlassen. Denn immer wieder kam es auch zu Nachbeben. Auch im Libanon und auf Zypern war das Beben zu spüren. Die Region wird öfter von Erdbeben erschüttert. Erst Ende Januar gab es ein Beben in der Grenzregion zwischen der Türkei und dem Iran.